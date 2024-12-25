北捷東環段 第一個區段標開工

救內湖交通，北市捷運東環段CF763區段標昨開工，是第一個區段標動工，全線最快2032年完工；因應物料上漲，市長蔣萬安昨市政會議也通過捷運南北環段第一次修正，增加經費429億，本會期送議會審查，強調「捷運一定要蓋」。

東環段全長約13.25公里，設10座車站、1座機廠，均採地下化興建，東環段將從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段，銜接南環段動物園站，除松山站必須在既有車站施工，東環段須穿山越嶺，困難度相當高。

捷運局表示，CF763標工程範圍長度約為3157公尺，施工區域主要在動物園前新光路二段的潛盾工作井及拇指山通風豎井，將與當地居民溝通，降低交通衝擊。

蔣萬安今就職兩周年，昨出席東環段開工，蔣萬安表示，他上任前就提出東環段「2年內動工」目標，如今實現承諾，「捷運東環段是環狀線的最後一塊拼圖。」

蔣萬安說，環狀線是全國首個全環捷運路網，更是解決內湖交通壅塞的重要解方，未來松山站到內湖科學園區的通勤時間將由29分鐘縮短至9分鐘，大幅改善北市都會區的通勤效率。

另外，行政院11月核定捷運南北環段修正計畫，總建設經費增429億元，蔣萬安昨也在市政會議要相關局處向議會說明，爭取支持，也請捷運局規畫未來自償性經費來源，因為全世界的軌道建設，很少能夠僅靠運量等票務收入來維持長久經營，一定要搭配其他收入來源，才能永續經營。

國民黨議員李明賢認為，肯定蔣萬安兌現承諾，東環段攸關解決內科塞車，標案還是要加速進行，不然通車要等到何年何月？

民進黨議員王孝維說，東環段是大家期盼，但接下來可能陷入施工黑暗期，市府要做好配套，新北負責的汐東線已全數招標，「蔣萬安怎麼會比不上侯友宜？」