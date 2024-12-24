世壯運倒數ing 侯友宜：賽會期新北16運動中心免費訓練

「2025雙北世界壯年運動會」將於明年5月17日登場，大會組織委員會24日召開第8次委員會議，由主任委員新北市長侯友宜及臺北市長蔣萬安共同主持，掌握整體賽會籌備進度。侯友宜叮囑務必完善賽事細節，也宣布比賽期間新北16座運動中心的體適能及游泳池開放給選手免費使用暖身備戰，期待以運動為媒介，讓世界感受臺灣的熱情友善。

侯友宜表示，目前報名人數超過2萬7,000人，為鼓勵民眾踴躍報名世壯運，明年1月16日將邀請駐臺外交使節一起到新莊體育館體驗臺灣人發明的木球比賽。此外，已經報名的選手在賽會期間可持賽會官方核發證件，免費使用新北16座國民運動中心的體適能及游泳池，讓參賽者好好備戰挑戰自我。

侯友宜說，世壯運歷經三年多的辛苦籌備，再過五個月就要迎接來自130個國家愛好體育的國際友人，新北市與臺北市正積極備戰最後一哩路，持續完善賽事細節，讓參賽者都能擁有良好的賽事體驗，同時感受臺灣人的熱情以及深厚的文化底蘊，也期許這場亞洲首場世壯運能夠成為國際壯年運動總會歷來最成功的世壯運。

2025雙北世界壯年運動會報名截止日為明年2月17日，世壯運是一個運動人的圓夢舞臺，只要年滿30歲，想參賽就可以報名，千萬不要錯過這個踏上國際競賽舞台的機會。報名成為選手即可獲得豐富大禮包，包含後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT，並參加大巨蛋的開幕及新北市美術館的閉幕活動。更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。