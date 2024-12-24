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北市府公訓處榮獲美Brandon Hall Group卓越人力資本管理銅牌

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
公訓處何雅娟處長率同仁於市政會議向蔣萬安市長陳獻獎座及證書。圖／公訓處提供
公訓處何雅娟處長率同仁於市政會議向蔣萬安市長陳獻獎座及證書。圖／公訓處提供

台北市政府公務人員訓練處以「『2023台灣燈會在台北』創新城市文化培力方案」為題參與2024年美國 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards Program，榮獲「Best Use of a Blended Learning Program」獎項銅牌獎，並於24日市政會議向台北市長蔣萬安陳獻獎座。

因應「2023台灣燈會在台北」活動規模盛大、展演內容複雜，公訓處積極應用資訊科技，整合臺北e大及實體班期課程平臺，規劃「數位 x 實體 x 實地」混合培訓方式，以數位教材傳遞知識，實體課程提升專業技能，實地演練強化服務臨場感，縮短人力培訓與實際應用之銜接。透過完善的人力培育，激發服務熱忱，凝聚共識與力量，讓志工及工作人員在前線發揮最大服務效能，快速有效的達到燈會整體目標與品質。

美國Brandon Hall Group所舉辦之卓越獎項在業界享譽盛名，吸引全球知名企業、政府等機構參加競賽。本次獲獎顯見公訓處運用混成學習推動大型活動人力培訓之努力與成效，獲國際肯定。未來公訓處也將持續精進學習規劃，結合時代趨勢、應用科技技術，以提升大型活動人力培力之學習成效，期望讓國內外觀光遊客參與活動盛會時，感受臺北的服務軟實力，打造臺北城市「品牌」印象。

台灣燈會 美國

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