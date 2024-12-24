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北捷東環段開工6線齊發里程碑 穿山越嶺難度高

中央社／ 台北24日電

環狀線的最後一塊拼圖」北捷東環段今天開工，台北市長蔣萬安指出，環狀線完工後，松山站到內湖科學園區將由29分鐘縮短至9分鐘；今天的開工也是「6線齊發」新里程碑。

台北市捷運工程局今天舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，蔣萬安致詞時表示，東環段是環狀線的最後一塊拼圖，意義重大，感謝捷運局達成他「東環段在中央核定後2年內動工」的諾言。

蔣萬安指出，東環段全長約13.25公里，共設10座車站及1座機廠，均採地下化方式興建，從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段，銜接南環段動物園站，是名符其實的穿山越嶺，困難度相當高。

他表示，未來環狀線全線完工後，將串連雙北14個行政區，並連接14個轉乘車站及16條軌道路線，形成類似日本「山手線」一車直達的全環路線；屆時環狀線是全國首個全環捷運路網，更是解決內湖交通壅塞的重要解方，未來松山站到內湖科學園區的通勤時間，將由29分鐘縮短至9分鐘。

蔣萬安指出，目前信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段，都如火如荼建設中，邁入「台北捷運6線齊發2.0」。

另外，蔣萬安並頒發感謝狀，表揚辛苦付出的人員。其中包含歷經南環段670標7次流標，訪價、溝通逾千個工項、重新檢討預算完成公告決標的二工處助理規劃師程如茵，她坦言曾覺得穿捷運局制服出門都覺得很有壓力；如今捷運路線越來越多，也讓民眾逐漸改觀、給出好評。

負責萬大線機電系統監造的機工處副工程司賴川生說，很多事需要親力親為、到國外做設備測試，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間為求工程品質，還是親自前往德國出差，防護衣穿好穿滿，就怕染疫會傳染給團隊、延誤工作進度。

捷運局表示，此次辦理招標的CF763標工程範圍，長度約為3157公尺，因施工區域主要在動物園前新光路二段道路的潛盾工作井及拇指山通風豎井，施工前將召開說明會及會勘，且依完整的交通維持計畫，與當地居民妥善溝通，將交通衝擊降到最低。

捷運 環狀線 蔣萬安

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