北市首辦水舞撞汛期議員批不專業 觀傳局：明年延至10、11月舉辦

北市今年5月首度舉辦水舞嘉年華，議員認為，5月正值防汛期若發生颱風、豪雨可能會破壞設備，認為水利處不夠專業，明年預算編在觀傳局，表演安排、活動招標應由觀傳局主導並調整舉辦時程，並評估其他合適舉辦地點。觀傳局表示，因應河川汛期、整治預計延至11月舉辦，地點仍以錫口碼頭彩虹橋為主。

市府今年5月1日至6月30日於饒河夜市旁的彩虹強舉辦「水舞嘉年華」活動，但由於去年是採用橋面搭設布幕噴水，有民眾認為水量太小、花樣不夠多，加上由於該處河道較窄，認為相較之下新北市碧潭水舞空間大、每年都有新花招，北市水舞略顯遜色。

議員吳世正指出，水舞應該要用水幕，但上次使用「布幕」，風一吹就到處亂飄甚至破掉，加上水柱噴射方向也不好看，今年雖是由觀傳局主導，但是表演舞台設計搭設、表演內容都是由水利處招標，但水利處畢竟是工程單位，對於表演內容較不擅長。

吳世正認為，竟然明年預算已編列到觀傳局，招標作業就應由觀傳局來主政，水利處負責提供水利專業意見，也應避開5、6月汛期，避免洪水、颱風把設備沖壞，應思考其他觀賞空間更大地點。

觀傳局長王秋冬表示，會邀集府內、外專家審議投標廠商廠商，由觀傳局主導招標，時間也會避開防汛期及河川整治，延至10、11月舉行，地點則暫時維持原案，希望每個地方都有自己特色活動，就像大稻埕煙火節，打造出品牌，讓各區有不同指標活動，像天母啤酒節、南區秋OUT音樂節等。