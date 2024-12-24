三代傳承 王貴芬奪新北汐止冬茶特等獎

在上個月底進行冬茶評選之後，今(24)日汐止區公所也在天然茶莊舉辦頒獎典禮，包括新北市農業局局長諶錫輝、汐止區長、農會理事長、茶農都蒞臨參加。這次奪得特等獎的茶王是由王貴芬獲得，當天是由傳承第三代的兒子賴貞宇代為領獎，他說從小家裡就在種茶，平常也都會幫忙，在耳濡目染下，懂得許多技巧，能夠得到特等獎，真的很開心。

新北市農業局長諶錫輝表示，感謝汐止區公所對農業的支持，以及農會對農友的照顧，還有就是要恭喜今年度所有得獎的農友，今年特等獎的得主在民國109年就得到過特等獎，技術傳承下來，品質永遠都是這麼好。

汐止區長林慶豐指出，除了恭喜得獎的茶農，也要特別感謝新北市農業局以及茶改場給予相關技術上的指導跟幫助，彼此互相觀摩學習技巧，不論是在茶場土地的管理上或是製茶技術都能持續精進，讓汐止的茶產業越來越好。

特等獎得主王貴芬兒子賴貞宇說，三代都是在種包種茶，能得到特等獎真的很開心，覺得這半年的辛苦都是值得的，要種出好茶，天氣是很重要的關鍵，天氣會影響到茶葉的烘焙時間，氣候越差難度越高，製炒茶沒有一定制式的標準，都要下去聞味道、香氣，才有辦法烘焙跟製造。

針對優秀的茶農，公所頒發了獎狀、獎金，另外，特等獎則是還頒發了獎牌，如何種出好茶，除了氣候，農友們都憑著自己的製茶經驗，交出好茶，每年舉辦的比賽，對於辛苦的茶農來說，是一種鼓勵，對於推廣汐止文山包種茶也有很大的幫助。