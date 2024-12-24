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企業攜手齊柏林基金會 走進淡水校園看見台灣

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
紅樹林有線電視攜手「看見。齊柏林基金會」，來到淡水國中進行一場環境教育講座，讓學子們用不同的角度來看台灣。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視攜手「看見。齊柏林基金會」，來到淡水國中進行一場環境教育講座，讓學子們用不同的角度來看台灣。 圖／紅樹林有線電視提供

為了響應公益，讓環境教育向下持續扎根，淡水北海岸在地企業紅樹林有線電視，攜手「看見。齊柏林基金會」，邀請了齊柏林基金會董事齊廷洹擔任講師，來到淡水國中進行一場「看見台灣 走進校園」環境教育講座。而現場透過講師專業的空拍影像，以及幽默風趣的講說方式，讓學生有不少的互動對答。對此齊廷洹更準備了許多基金會的小獎品，進行有獎徵答小活動，現場相當熱絡。

紅樹林有線電視表示，淡水是國人搭飛機都會經過看到淡水河口的門面，從空中看到家鄉的視角所帶來的感受大不相同，因此透過基金會帶來許多的空拍影像，也讓在地的孩子同樣用不一樣的角度來看台灣，並且了解自己所居住的家鄉。

淡水國中校長王潔雯也說，這次相當感謝紅樹林有線電視，媒合淡水這麼好的資源，讓淡中孩子可以學習環境教育，從921大地震到88風災所帶來的地形地貌的改變，而這些改變對於在地居民所帶來的影響是多麼巨大，這也是居住在這塊土地上的我們，要學習怎麼去看待山河海以及大地的環境。

淡水河 空拍 紅樹林

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