隔絕寒冷濕氣 暖心協會送三芝興華附幼地板床

三芝區興華國小是山林小學，依山面海教學環境優美，不過也因為位處山區，冬天一到就會特別濕冷，尤其是午休時間總是鋪床席地而睡的附幼學童特別有感，為了讓小小朋友有更好的睡眠品質，中華民國山海嶼田永續發展協會就暖心送來地板床，讓幼兒園的孩子們，可以架高午睡，不再感到濕冷。

中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗說，陽明山到了冬季真的相當濕冷，幼兒園的小朋友都是睡在地板上，地氣濕冷，大人都覺得溼涼，更別說需要中午小睡的幼兒了，因此也透過協會的資源捐助了18張的地板床，墊高床架隔絕地氣，讓孩子們睡得好，學習更有效率。

不只是將地板床親送到興華國小附幼，中華民國山海嶼田永續發展協會的會員們更是相當貼心的現場組裝，而幼兒園的孩子們看到自己中午有新的床架可以睡都相當興奮與開心，迫不及待要試躺看看。

興華國小校長林振勝表示，因為山區較為濕冷，興華附幼的地板、讓學童們午休的區塊已經有架高階梯的設計，不過席地而睡還是可以感受到經由地板透過床墊傳遞而上的寒冷濕氣，現在有了架高的床架，更加可以隔絕寒氣與濕氣，讓幼童們擁有高品質的小睡環境，睡飽飽有精神的快樂活動學習。