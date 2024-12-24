快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

隔絕寒冷濕氣 暖心協會送三芝興華附幼地板床

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
中華民國山海嶼田永續發展協會暖心贈送三芝興華附幼學童們地板床，希望讓學童們在學校能有更好的休息環境。 圖／紅樹林有線電視提供
中華民國山海嶼田永續發展協會暖心贈送三芝興華附幼學童們地板床，希望讓學童們在學校能有更好的休息環境。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區興華國小是山林小學，依山面海教學環境優美，不過也因為位處山區，冬天一到就會特別濕冷，尤其是午休時間總是鋪床席地而睡的附幼學童特別有感，為了讓小小朋友有更好的睡眠品質，中華民國山海嶼田永續發展協會就暖心送來地板床，讓幼兒園的孩子們，可以架高午睡，不再感到濕冷。

中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗說，陽明山到了冬季真的相當濕冷，幼兒園的小朋友都是睡在地板上，地氣濕冷，大人都覺得溼涼，更別說需要中午小睡的幼兒了，因此也透過協會的資源捐助了18張的地板床，墊高床架隔絕地氣，讓孩子們睡得好，學習更有效率。

不只是將地板床親送到興華國小附幼，中華民國山海嶼田永續發展協會的會員們更是相當貼心的現場組裝，而幼兒園的孩子們看到自己中午有新的床架可以睡都相當興奮與開心，迫不及待要試躺看看。

興華國小校長林振勝表示，因為山區較為濕冷，興華附幼的地板、讓學童們午休的區塊已經有架高階梯的設計，不過席地而睡還是可以感受到經由地板透過床墊傳遞而上的寒冷濕氣，現在有了架高的床架，更加可以隔絕寒氣與濕氣，讓幼童們擁有高品質的小睡環境，睡飽飽有精神的快樂活動學習。

幼兒園 永續

延伸閱讀

大雨特報新增基隆北海岸 「7縣市」注意瞬間雨勢

大雨特報範圍擴大6縣市 氣象署：今晚起可望漸漸緩和

合歡山區道路局部結冰 車輛管制須加掛雪鏈

新北三芝休旅車自撞分隔島 安全氣囊爆開駕駛無生命跡象

相關新聞

北市首辦水舞撞汛期議員批不專業 觀傳局：明年延至10、11月舉辦

北市今年5月首度舉辦水舞嘉年華，議員認為，5月正值防汛期若發生颱風、豪雨可能會破壞設備，認為水利處不夠專業，明年預算編在...

北市青年局「MOOD UNBOXING 心情開箱術 」 打造專屬心靈探索之旅

現代生活節奏繁忙，壓力如影隨形，臺北市政府青年局以全新視角，為青年打造專屬心靈探索之旅–「MOOD UNBOXING心情開箱術」展覽。

新店北新橋驚現長條裂縫 新北工務局強調無危險疑慮

連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心，也有民代趕往現場了解情況，盼能先有相關措施。新北工務局回...

北市議會完成台智光調查報告定案 秦慧珠：內容送監察院

台北市議會台智光調查小組今天完成調查報告定稿，小組召集人秦慧珠會後指出，內容包括11項調查結果，並研提14點建議事項，定...

大陸旅遊橙色警示未解 雙北市長盼中央妥善溝通

上海副市長華源在雙城論壇推來台團旅，但目前禁團令與橙色旅遊警示未解，台北市長蔣萬安表示，呼籲中央政府可聽到基層包括店家、...

高雄輕軌擬廣布「下車提醒鈕」 新北輕軌是否增設引討論

高雄輕軌擬於車廂廣布「下車提醒鈕」，讓離車門較遠座位區的旅客能順利舒適下車，國內另一處建設輕軌城市新北情況也引發關注。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。