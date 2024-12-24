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新店北新橋驚現長條裂縫 新北工務局強調無危險疑慮

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。圖／新北工務局提供
連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。圖／新北工務局提供

連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心，也有民代趕往現場了解情況，盼能先有相關措施。新北工務局回應，北新橋伸縮縫於橋面板下方，也就是說那是反射裂縫，和橋體結構無關，都在安全範圍，不過為避免民眾疑慮，已到現場做簡易臨補。

有網友在新店地方臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」分享北新橋路面照片並表示，剛突然發現新店到景美的北新橋有一條裂縫，不知道有沒有危險。已打給1999等待處理。動態一出也引發眾多網友討論。

網友紛紛表示「裂這麼大是要斷了嗎」、「感覺很刺激...」、「應該很危險吧！」、「怕地震」、「這裂縫也太長太嚇人，新北市工務局趕快來處理，不然太危險了！」、「這算是交通要道，裂這麼大…」、「走橋下的也要小心了」。

新北市議員黃心華判斷，裂開應與橋梁結構無關，而是採用因為無縫式的鋪築工法，但又沒有採用適當的配套方式，而導致原本橋樑接縫的結構不連續行為造成鋪面表層的反射式裂縫，此類劣化行為有因為鋪面天冷收縮而愈加明顯，建議市府可先用瀝青系維修材料加以填補。

工務局回應，橋一般都會有伸縮縫，以避免熱脹冷縮情況，那北新橋伸縮縫是在橋面板下方，也就是說，這是橋台與橋面板之間的伸縮縫反射裂縫，和橋體結構安全無關，也完全不受影響，這都在安全範圍內。不過為避免民眾疑慮，下午已經到現場做簡易臨補。

連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。新北工務局強調無安全疑慮，不過為避免民眾疑慮，已到現場做簡易臨補。圖／新北工務局提供
連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。新北工務局強調無安全疑慮，不過為避免民眾疑慮，已到現場做簡易臨補。圖／新北工務局提供
有網友在新店地方臉書社團分享北新橋路面照片並表示，剛突然發現新店到景美的北新橋有一條裂縫，不知道有沒有危險。圖／取自臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」
有網友在新店地方臉書社團分享北新橋路面照片並表示，剛突然發現新店到景美的北新橋有一條裂縫，不知道有沒有危險。圖／取自臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」
連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。新北工務局強調無安全疑慮，不過為避免民眾疑慮，已到現場做簡易臨補。圖／新北工務局提供
連結新北新店及台北景美的北新橋驚傳有長條裂縫，引發在地網友憂心。新北工務局強調無安全疑慮，不過為避免民眾疑慮，已到現場做簡易臨補。圖／新北工務局提供

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