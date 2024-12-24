世壯運倒數 侯友宜：選手賽會間免費到運動中心訓練

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日登場，目前報名人數已超2萬7000人，雙北市長蔣萬安、侯友宜今天舉行世壯運組委會第八次委員會議，侯友宜宣布，選手憑大會證件，在賽會期間可免費到新北運動中心訓練。

今天會議由侯友宜與蔣萬安共同主持，針對目前進度詳細盤點，準備迎接亞洲首場世界壯年運動會及來自超過130個國家、4萬名選手及隨行人員。

侯友宜表示，他已報名桌球項目，並請奧運國手陳思羽當桌球指導教練，為歡迎民眾踴躍報名世壯運，已經邀請駐台外交使節，明年1月16日一起到新莊體育館體驗木球，把台灣人發明的木球比賽，推薦給國外好朋友。

侯友宜也說，選手在賽會期間只要憑賽會官方核發的證件，就可以免費使用新北16座國民運動中心的體適能及游泳池訓練。

侯友宜說，再過5個月，國際友人將會因雙北世界壯年運動會聚集在一起，共同感受台灣人的熱情，更展現賽會貼心、安心、放心的整體氛圍，這是亞洲首場世壯運，一起讓它成為國際壯年運動總會歷來最成功的世壯運。

蔣萬安則說，他已找江宏傑協助訓練，「很可能桌球，但容他賣個關子」，賽會籌辦已進入最後尾聲，感謝各方的支持與協助，上個月國際壯年運動總會執行長Jens V. Holm率隊來台視察，給予籌辦團隊高度正面評價及回饋，跟我們一樣都非常期待屬於台灣特色的世壯運。

蔣萬安說，大家除可站在賽場當選手，也可以參與志工服務，進場觀賽當啦啦隊，邀請大家掌握這難得的機會，明年5月跟我們一起融入這場運動嘉年華。

新北市體育局表示，雙北世界壯年運動會報名截止日為2025年2月17日，只要年滿30歲，就可以報名。更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。