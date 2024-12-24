北市青年局「MOOD UNBOXING 心情開箱術 」 打造專屬心靈探索之旅

現代生活節奏繁忙，壓力如影隨形，臺北市政府青年局以全新視角，為青年打造專屬心靈探索之旅–「MOOD UNBOXING心情開箱術」展覽。此次展覽運用創意設計與多媒材融合，打造出兼具視覺與心靈療癒的體驗空間，讓民眾透過互動與觀察，探索內心的情緒世界，發掘平衡與力量，更重要的是在忙碌的生活中找到一處安心的港灣。

青年局表示，「MOOD UNBOXING」展覽22日正式展開，適逢耶誕節前夕，青年局也舉行溫馨的點燈活動。

殷瑋局長表示，協助青年察覺情緒變化，幫助他們紓解壓力與釋放情感，是我們重要的使命之一，過去我們以講座與工作坊形式推動情緒管理，而這次的展覽則運用整個大樓空間結合節慶元素直接與青年朋友互動，希望帶來更直觀的體驗，讓青年朋友在沉浸式的展覽中感受到我們的支持與陪伴，展覽的初衷是希望參與者能在繁忙的日子裡找到片刻喘息，不僅感受情緒的流動，也能體會到青年局作為堅實後盾所帶來的安心感與溫暖支持。

青年局表示，此次展覽共設置三大主題展區，讓民眾透過體驗式活動，深入了解情緒世界：「心情觀測站」展區，將透過精心設計的問候，讓民眾傾聽內心深處的聲音，認識情緒的真實樣貌；「心情開箱盒」可以透過創意互動，揭開隱藏的情緒秘密，民眾可從中得到指引在青年局大樓的不同樓層探索專屬於自己的情緒解方，學習如何找到內心的平衡；「心情攝影棚」充滿趣味與創意的場景讓民眾能拍攝專屬的情緒故事，每一張照片都記錄下當下最真實的內心風景，成為值得珍藏的回憶。

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