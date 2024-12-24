北市議會完成台智光調查報告定案 秦慧珠：內容送監察院

台北市議會台智光調查小組今天完成調查報告定稿，小組召集人秦慧珠會後指出，內容包括11項調查結果，並研提14點建議事項，定稿之後會送到大會討論，同時也將定稿的所有內容送到監察院及檢廉，後續就由監察院審議是否啟動相關調查。

秦慧珠表示，母約尚無重大瑕疵無需終止，但未盡周延及不合時宜的條文，如可免除台北市下水道橋樑隧道附掛纜線使用費等，應該研擬增修補充條款，日後司法機關審定台智光公司涉及不法定讞，市府應該研議終止合約。

秦慧珠說，市府過去訂定費率雜亂且沒有會議紀錄，認為應該要採用台智光優惠的7%TGSN計費，控管市府的成本支出。假設若需要專案簽約，也應該要訪價並訂定年限。另外，市府各局處要確實編列下年度預算，以後每年度的傳輸費率審議結果，必須提早在各局處上半年編列下年度概算以前完成。

秦慧珠也說，針對費率、規格、頻寬等，也要求費率計算須透明且合理，且應訂定防弊條款部分，她舉例，像是上傳、下載所需要的頻寬不同，因此要分別計價。

另外，有關台智光與警察局在監視器的子約終止，以及尚未與社會局簽約就裝設線路等爭議，秦慧珠說，市府應該要研究相關後續法律糾紛，以及備援系統等。

秦慧珠總結，今天的調查小組會議完成專案報告定稿，預計會在1月初之前送大會討論，「希望本會期趕快過。」並將定稿的所有內容送到監察院及檢廉，後續就由監察院是否啟動相關調查，因此其他議員曾建議將前市長郝龍斌送監院，自然也是由監察院評估是否需要約談。