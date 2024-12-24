快訊

齊秦肺癌晚期消息瘋傳！妻秒打臉「我怎麼不知道」：求求各位別咒了

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議會完成台智光調查報告定案 秦慧珠：內容送監察院

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議會台智光專案調查小組召集人秦慧珠。本報系資料照。
北市議會台智光專案調查小組召集人秦慧珠。本報系資料照。

台北市議會台智光調查小組今天完成調查報告定稿，小組召集人秦慧珠會後指出，內容包括11項調查結果，並研提14點建議事項，定稿之後會送到大會討論，同時也將定稿的所有內容送到監察院及檢廉，後續就由監察院審議是否啟動相關調查。

秦慧珠表示，母約尚無重大瑕疵無需終止，但未盡周延及不合時宜的條文，如可免除台北市下水道橋樑隧道附掛纜線使用費等，應該研擬增修補充條款，日後司法機關審定台智光公司涉及不法定讞，市府應該研議終止合約。

秦慧珠說，市府過去訂定費率雜亂且沒有會議紀錄，認為應該要採用台智光優惠的7%TGSN計費，控管市府的成本支出。假設若需要專案簽約，也應該要訪價並訂定年限。另外，市府各局處要確實編列下年度預算，以後每年度的傳輸費率審議結果，必須提早在各局處上半年編列下年度概算以前完成。

秦慧珠也說，針對費率、規格、頻寬等，也要求費率計算須透明且合理，且應訂定防弊條款部分，她舉例，像是上傳、下載所需要的頻寬不同，因此要分別計價。

另外，有關台智光與警察局在監視器的子約終止，以及尚未與社會局簽約就裝設線路等爭議，秦慧珠說，市府應該要研究相關後續法律糾紛，以及備援系統等。

秦慧珠總結，今天的調查小組會議完成專案報告定稿，預計會在1月初之前送大會討論，「希望本會期趕快過。」並將定稿的所有內容送到監察院及檢廉，後續就由監察院是否啟動相關調查，因此其他議員曾建議將前市長郝龍斌送監院，自然也是由監察院評估是否需要約談。

台智光 監察院 秦慧珠

延伸閱讀

雙城上海團16日前全抵台 維安緊張警方將設「表達意見區」

延壽街兩個世界 民生社區嘆：基礎容積全台最低都更掛零

馬龍訪中山女高不交流理由...秦慧珠批太扯：汙辱學生？

避台智光翻版 警用監視備援下月評選小組要求防弊條款

相關新聞

北市議會完成台智光調查報告定案 秦慧珠：內容送監察院

台北市議會台智光調查小組今天完成調查報告定稿，小組召集人秦慧珠會後指出，內容包括11項調查結果，並研提14點建議事項，定...

大陸旅遊橙色警示未解 雙北市長盼中央妥善溝通

上海副市長華源在雙城論壇推來台團旅，但目前禁團令與橙色旅遊警示未解，台北市長蔣萬安表示，呼籲中央政府可聽到基層包括店家、...

世壯運倒數 侯友宜：選手賽會間免費到運動中心訓練

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日登場，目前報名人數已超2萬7000人，雙北市長蔣萬安、侯友宜今天舉行世壯運組...

高雄輕軌擬廣布「下車提醒鈕」 新北輕軌是否增設引討論

高雄輕軌擬於車廂廣布「下車提醒鈕」，讓離車門較遠座位區的旅客能順利舒適下車，國內另一處建設輕軌城市新北情況也引發關注。新...

砂石車不用再走平面 台64接台61南下方向匝道今通車

台64線銜接台61線南下方向匝道今通車，交通部長陳世凱今出席通車典禮致詞，提到匝道的完成，讓砂石等大型車輛可從高架路段銜...

淡水社宅+1 鄰輕軌站、精華轉角「淡金安居」動土

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，620戶居住單元預計2029年竣工。國家住都中心表示，淡海新市鎮及台北港發展下，帶動租屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。