高雄輕軌擬廣布「下車提醒鈕」 新北輕軌是否增設引討論
高雄輕軌擬於車廂廣布「下車提醒鈕」，讓離車門較遠座位區的旅客能順利舒適下車，國內另一處建設輕軌城市新北情況也引發關注。新北捷運局表示，無障礙區及博愛座離車門都較近，且車門有30秒開啟時間，足夠長者及行動不便旅客上下車。
高雄輕軌列車車門需由民眾自主按鈕開啟，按鈕僅設置在車門處，造成不便，高雄捷運局日前在第2、4節車內的輪椅無障礙區增設「下車提醒鈕」，能提醒司機延後關門。有許多長者認為其他區域也應設置，不然經常來不及走到門口，捷運局也評估增設有線、無線的旅客服務鈕。
國內另一處輕軌系統則在新北捷運的淡海輕軌及安坑輕軌路線。新北捷運局表示，兩路線列車第2、4節車廂均設有輪椅無障礙區及博愛座，且列車停靠車站後，旅客均有30秒開啟車門上下車時間，足夠年老及行動不便旅客上下車。
本報陽光行動「誰來幫盲」議題關注視障者搭軌道運輸需求。新北捷運公司表示，將持續注意民眾需求，現階段可透過預約引導方式由站務人員協助，而司機員也會透過列車攝影機了解身障旅客下車情形，達到安心接送乘客。
另外，新北捷運公司已完成淡海輕軌列車進站音樂，至於安坑輕軌考量部分車站較緊鄰周邊社區，廣播音量過大會影響沿線居住民眾安寧，爰目前暫無規畫增設。
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