砂石車不用再走平面 台64接台61南下方向匝道今通車

台64線銜接台61線南下方向匝道今通車，交通部長陳世凱今出席通車典禮致詞，提到匝道的完成，讓砂石等大型車輛可從高架路段銜接，居民走的更安心，且未來淡江大橋完工後，台64線接台61線對北海岸交通有很大助益。

交通部公路局今辦台64線接台61線南下方向匝道通車典禮，工程主要施作2處匝道，台61線北上銜接台64線往東(觀音山)方向匝道已於今年1月30日已完工通車，今日通車路段為台64線西行銜接台61線，往南(林口)方向匝道，讓車流可經該匝道快速通往林口、桃園觀音等地區。

陳世凱致詞說，匝道讓砂石等大型車輛可從高架路段銜接，讓居民走得更安心，且未來淡江大橋完工後，台64線接台61線對北海岸交通有很大助益，而中央在新北投入400多億預算建設交通，也看到新北市長侯友宜接連去視察五股交流道、淡江大橋工程，很感謝中央、地方不分你我齊心協力。

新北副市長朱惕之表示，台61線起點，原來不在此處，但為配合國家重大建設北延到台北港，並與台64線交會，當然希望銜接處是個立體交叉，讓台北港貨物能快速進到國際機場，並與國道一號連接。此外，朱也向陳說，淡江大橋未來將完工，市府也將八里輕軌路廊留設出來，今年11月將可行性評估報告再次送到交通部，盼交通部能協助讓北部路網做得更好。