快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

淡水社宅+1 鄰輕軌站、精華轉角「淡金安居」動土

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。記者李成蔭／攝影

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，620戶居住單元預計2029年竣工。國家住都中心表示，淡海新市鎮及台北港發展下，帶動租屋需求上升，盼藉興建社宅提供安心、可負擔的居住選擇。立委洪孟楷說「千呼萬喚始出來」，感謝中央的支持，也盼科學城及醫療專區能加快落實。

新北淡水持續發展建設，地方人口也於日前突破20萬元，國家住都中心在當地規畫兩處社宅，其中「淡海安居」在去年三月動土，共規畫1140戶；「淡金安居」則於今動土，620戶居住單元預計2029年竣工，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。

國家住都中心董事長花敬群簡報，「淡金安居」總工程經費約33億3900萬元，由中央全額投資興建，是中央於新北市動土的第23處社宅，也是淡水區的第2處，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口，鄰近淡海輕軌淡水行政中心站，步行10分鐘範圍內有國小、公所、運動中心、公八公園及家樂福，生活機能完善，交通也方便。

花敬群指出，「淡金安居」規畫興建地上14層、地下3層的1幢2棟大樓，也將打造與周邊鄰里共享的開放空間，並設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，該案也將淡海夕照意象融入建物外觀設計。他也感謝中央地方齊心，達成興建加包租代管全國共20萬戶、各縣市都有住宅的成績。

國家住都中心表示，由於淡海新市鎮、台北港特定區計畫的發展，淡水吸引許多人口移入，也帶動地區租屋需求上升，因此也加速規畫淡海新市鎮社宅，未來兩處社宅將為新市鎮提供1760戶，充實地方服務機能。

「千乎萬換始出來」立委洪孟楷感謝中央努力，該社宅地段與機能都好，這也是地方期待。他剛在八里出席「台64線銜接台61線南向匝道通車典禮」，可惜淡江大橋晚一年通車，不然自己可以早20分鐘抵達淡水，期盼在各項建設到位下，淡海新市鎮生活品質越來越好，而當中賴清德總統承諾的淡海二期科學城很重要，也拜託內政部加速，除道路等交通配套要同步外，當中也應留有醫療專區。

新北副市長陳純敬也說，期待淡江大橋、淡海輕軌藍海線、淡北道路等交通三箭落成，淡海科學城及醫療用地也希望中央協助，地方在證照申請、監管等過程會積極協助與協調。

行政院秘書長龔明鑫表示，「淡金安居」環境及地段都好，蓋得也漂亮，很開心國家住都中心8年來努力都逐漸開花結果，還會繼續住下去，讓社宅超過20萬戶後持續成長；今天立委也在，期待財劃法爭議也能順利落幕。

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，總工程經費約33億3900萬元。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，總工程經費約33億3900萬元。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，行政院秘書長龔明鑫出席致詞。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，行政院秘書長龔明鑫出席致詞。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，立委洪孟楷出席致詞。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，立委洪孟楷出席致詞。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口，也鄰近輕軌站。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口，也鄰近輕軌站。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口。記者李成蔭／攝影
新北淡水「淡金安居」社宅今動土，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口。記者李成蔭／攝影

淡水 社宅

延伸閱讀

綠委封殺劉靜怡 王鴻薇：為蔡英文、林智堅論文平反

賴清德批國會過3法案 洪孟楷：民主不是民進黨做主

立院大亂鬥後過三大案 韓國瑜：收工吧 今天就幹到這吧！

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

相關新聞

救內科交通 東環段開工了！蔣萬安兌承諾目標2032完工

北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還...

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警1理由打臉

大家都知道紅燈不能過馬路，但遇到閃綠燈時，究竟該加速通過還是停下來？一名女子日前在新北市土城區延平街與延和路交叉口過馬路時，看到行人綠燈倒數剩2秒，趕緊小跑步通過斑馬線，殊不知下一秒隨即被巡邏警察攔下開罰。事後女子的親友把行車紀錄器畫面上傳到臉書社團「爆料公社」，引發網友討論。

砂石車不用再走平面 台64接台61南下方向匝道今通車

台64線銜接台61線南下方向匝道今通車，交通部長陳世凱今出席通車典禮致詞，提到匝道的完成，讓砂石等大型車輛可從高架路段銜...

高雄輕軌擬廣布「下車提醒鈕」 新北輕軌是否增設引討論

高雄輕軌擬於車廂廣布「下車提醒鈕」，讓離車門較遠座位區的旅客能順利舒適下車，國內另一處建設輕軌城市新北情況也引發關注。新...

淡水社宅+1 鄰輕軌站、精華轉角「淡金安居」動土

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，620戶居住單元預計2029年竣工。國家住都中心表示，淡海新市鎮及台北港發展下，帶動租屋...

國土計畫法預計明年上路 新北：分區圖盡力年底前提中央

國土計畫法預計明年上路，陸續有縣市將分區圖送進內政部，新北是尚未提報縣市之一。新北市府今表示，新北市的陳情案件量全國最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。