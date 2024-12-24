淡水社宅+1 鄰輕軌站、精華轉角「淡金安居」動土

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，620戶居住單元預計2029年竣工。國家住都中心表示，淡海新市鎮及台北港發展下，帶動租屋需求上升，盼藉興建社宅提供安心、可負擔的居住選擇。立委洪孟楷說「千呼萬喚始出來」，感謝中央的支持，也盼科學城及醫療專區能加快落實。

新北淡水持續發展建設，地方人口也於日前突破20萬元，國家住都中心在當地規畫兩處社宅，其中「淡海安居」在去年三月動土，共規畫1140戶；「淡金安居」則於今動土，620戶居住單元預計2029年竣工，中央地方多位官員及民代今都出席動土典禮，也盼淡水有更好發展。

國家住都中心董事長花敬群簡報，「淡金安居」總工程經費約33億3900萬元，由中央全額投資興建，是中央於新北市動土的第23處社宅，也是淡水區的第2處，基地位於淡海新市鎮濱海路一段與淡金路二段交叉口，鄰近淡海輕軌淡水行政中心站，步行10分鐘範圍內有國小、公所、運動中心、公八公園及家樂福，生活機能完善，交通也方便。

花敬群指出，「淡金安居」規畫興建地上14層、地下3層的1幢2棟大樓，也將打造與周邊鄰里共享的開放空間，並設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，該案也將淡海夕照意象融入建物外觀設計。他也感謝中央地方齊心，達成興建加包租代管全國共20萬戶、各縣市都有住宅的成績。

國家住都中心表示，由於淡海新市鎮、台北港特定區計畫的發展，淡水吸引許多人口移入，也帶動地區租屋需求上升，因此也加速規畫淡海新市鎮社宅，未來兩處社宅將為新市鎮提供1760戶，充實地方服務機能。

「千乎萬換始出來」立委洪孟楷感謝中央努力，該社宅地段與機能都好，這也是地方期待。他剛在八里出席「台64線銜接台61線南向匝道通車典禮」，可惜淡江大橋晚一年通車，不然自己可以早20分鐘抵達淡水，期盼在各項建設到位下，淡海新市鎮生活品質越來越好，而當中賴清德總統承諾的淡海二期科學城很重要，也拜託內政部加速，除道路等交通配套要同步外，當中也應留有醫療專區。

新北副市長陳純敬也說，期待淡江大橋、淡海輕軌藍海線、淡北道路等交通三箭落成，淡海科學城及醫療用地也希望中央協助，地方在證照申請、監管等過程會積極協助與協調。