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蔣萬安指北市在統籌款比例降 分配款6都排第5

中央社／ 台北24日電

財劃法修法通過，台北市長蔣萬安今表示北市分到的錢在6都中排名第5，在統籌分配款中比例下降，跟高雄類似；北市會將這些經費全力推動市政，如興建捷運、治水等。

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，行政院主計總處主計長陳淑姿說，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。

蔣萬安今出席環狀線東環段CF763標開工動土典禮，會前接受聯訪時表示，修法後北市所分配的分配稅款，在統籌大餅的比例下降了1.7%，這一點和高雄類似，但這也是財劃法修法的目的，讓統籌大餅做大之後，讓6都以外的縣市得到實質的挹注。

蔣萬安說，包含統籌分配稅款以及補助款，加總起來北市所分到中央的錢，其實在明年度都是6都裡排名第5；北市一定將這些錢全力推動北市的各項建設，如蓋捷運、改建校舍、治水等。

媒體追問是否擔心中央拉高北市自籌款，蔣萬安重申財劃法是要把餅做大，相信各地方政府也一定會推動各項市政；北市有多條捷運興建中，今天市政會議也才通過環狀南北環段第一次修正，增加經費429億。

另外，歌手張惠妹在大巨蛋開唱，周遭住戶認為因共振而持續感到晃動；蔣萬安回參加演唱會一定會跟著音樂來律動，遠雄有對外說明結構安全基本沒有問題，但會不會因爲共振的關係影響到周遭，北市會持續關注，必要時也會邀集各方來討論。

此外，媒體報導輝達有意在台北設置海外總部，需3公頃土地。北市議員何孟樺質疑「真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」

蔣萬安回應其實都有一直在盤點，與輝達保持密切聯繫，已就各項方案跟輝達開會討論過，全力爭取輝達在北市設立總部。

蔣萬安 財劃法

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