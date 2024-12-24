快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

救內科交通 東環段開工了！蔣萬安兌承諾目標2032完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。圖／北市府提供
捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。圖／北市府提供

北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。

蔣萬安今出席東環段開工，蔣說，這不僅是首都環狀線全環工程重要進展，更象徵北捷邁向嶄新里程碑，蔣也頒發感謝狀表揚辛苦付出的一線同仁。蔣提到，台北捷運環狀線是全國首個全環捷運路網，更是解決內湖交通壅塞的重要解方。未來松山站到內湖科學園區的通勤時間將由29分鐘縮短至9分鐘，大幅改善臺北都會區的通勤效率。

捷運局表示，整條東環段將從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段，銜接南環段動物園站，除松山站必須在既有車站施工，等同穿著「西裝改西裝」工程困難，還有東環段也必須穿山越嶺，困難度也相當高。

「捷運東環段是環狀線的最後一塊拼圖」，蔣萬安表示，他上任前就提出東環段「2年內動工」目標，經過捷運局同仁共同努力，如今不僅實現承諾，更用具體的行動，展現推動捷運建設的決心。捷運東環段全長約13.25 公里，設10座車站、1座機廠，均採地下化方式興建。

捷運局表示，未來環狀線全線完工，將串連雙北14個行政區，連接14個轉乘車站及16條軌道路線，形成類似日本「山手線」一車直達的全環路線。蔣萬安說，台北大巨蛋和東京巨蛋被稱為「姐妹蛋」，未來環狀線跟日本的山手線也會是「姐妹線」，相互借鑑、彼此學習、共同進步。

由於明天就是蔣萬安上任兩周年，蔣萬安在兩周年前夕，也宣布台北捷運六線齊發2.0啟動。蔣說，30年前，台北捷運從「六線齊發」開始；30 年後正式邁入「台北捷運六線齊發2.0 」，包含信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段都全面啟動。

蔣萬安今天也特別頒發感謝狀及台北捷運枕木列車模型給7位捷運局前線同仁。包括主責督導捷運設計的土建處副市長林淑燕、

一工處副工程司邱柄棋、機工處副工程司賴川生、工管處正工程司洪崇坤正、二工處助理規劃師程如茵、綜規處正工程司鄭安良、機建處正工程司陳昭延等。

賴川生回憶，當時疫情期間為求捷運工程品質，他還是毅然決然前往德國出差，防護衣穿好穿滿，就怕染疫會傳染給團隊、延誤工作進度，抱著使命必達的決心完成任務。至於二工處助理規劃師程如茵則是歷經南環段670標7次流標，過程中她一一訪價、溝通上千個工項，仍鍥而不捨重新檢討預算完成公告決標。

捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。圖／北市府提供
捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。圖／北市府提供
北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。圖／北市府提供
北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。圖／北市府提供

內湖 北捷 捷運環狀線 蔣萬安

延伸閱讀

陳其邁批劫貧濟富 蔣萬安：財劃分配款降1.7%和高雄類似

北市爭取輝達設立海外企業總部 議員質疑土地在哪

專訪／對綠營態度轉趨強硬？蔣萬安：刻意顛倒是非必須反駁

專訪／2028年助攻盧秀燕？蔣萬安：她非常有執行力、行動力

相關新聞

救內科交通 東環段開工了！蔣萬安兌承諾目標2032完工

北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還...

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警1理由打臉

大家都知道紅燈不能過馬路，但遇到閃綠燈時，究竟該加速通過還是停下來？一名女子日前在新北市土城區延平街與延和路交叉口過馬路時，看到行人綠燈倒數剩2秒，趕緊小跑步通過斑馬線，殊不知下一秒隨即被巡邏警察攔下開罰。事後女子的親友把行車紀錄器畫面上傳到臉書社團「爆料公社」，引發網友討論。

砂石車不用再走平面 台64接台61南下方向匝道今通車

台64線銜接台61線南下方向匝道今通車，交通部長陳世凱今出席通車典禮致詞，提到匝道的完成，讓砂石等大型車輛可從高架路段銜...

高雄輕軌擬廣布「下車提醒鈕」 新北輕軌是否增設引討論

高雄輕軌擬於車廂廣布「下車提醒鈕」，讓離車門較遠座位區的旅客能順利舒適下車，國內另一處建設輕軌城市新北情況也引發關注。新...

淡水社宅+1 鄰輕軌站、精華轉角「淡金安居」動土

新北淡水「淡金安居」社宅今動土，620戶居住單元預計2029年竣工。國家住都中心表示，淡海新市鎮及台北港發展下，帶動租屋...

國土計畫法預計明年上路 新北：分區圖盡力年底前提中央

國土計畫法預計明年上路，陸續有縣市將分區圖送進內政部，新北是尚未提報縣市之一。新北市府今表示，新北市的陳情案件量全國最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。