救內科交通 東環段開工了！蔣萬安兌承諾目標2032完工

北市長蔣萬安明就職兩周年，兩周年前夕兌現承諾，讓東環段在中央核定後兩年內動工。捷局表示，東環段CF763今天動工，其他還有六區段標都正積極招標中，目標是東環段最快2032年完工。蔣強調「捷運一定要蓋」，允諾會做大家最堅強後盾。

蔣萬安今出席東環段開工，蔣說，這不僅是首都環狀線全環工程重要進展，更象徵北捷邁向嶄新里程碑，蔣也頒發感謝狀表揚辛苦付出的一線同仁。蔣提到，台北捷運環狀線是全國首個全環捷運路網，更是解決內湖交通壅塞的重要解方。未來松山站到內湖科學園區的通勤時間將由29分鐘縮短至9分鐘，大幅改善臺北都會區的通勤效率。

捷運局表示，整條東環段將從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段，銜接南環段動物園站，除松山站必須在既有車站施工，等同穿著「西裝改西裝」工程困難，還有東環段也必須穿山越嶺，困難度也相當高。

「捷運東環段是環狀線的最後一塊拼圖」，蔣萬安表示，他上任前就提出東環段「2年內動工」目標，經過捷運局同仁共同努力，如今不僅實現承諾，更用具體的行動，展現推動捷運建設的決心。捷運東環段全長約13.25 公里，設10座車站、1座機廠，均採地下化方式興建。

捷運局表示，未來環狀線全線完工，將串連雙北14個行政區，連接14個轉乘車站及16條軌道路線，形成類似日本「山手線」一車直達的全環路線。蔣萬安說，台北大巨蛋和東京巨蛋被稱為「姐妹蛋」，未來環狀線跟日本的山手線也會是「姐妹線」，相互借鑑、彼此學習、共同進步。

由於明天就是蔣萬安上任兩周年，蔣萬安在兩周年前夕，也宣布台北捷運六線齊發2.0啟動。蔣說，30年前，台北捷運從「六線齊發」開始；30 年後正式邁入「台北捷運六線齊發2.0 」，包含信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段都全面啟動。

蔣萬安今天也特別頒發感謝狀及台北捷運枕木列車模型給7位捷運局前線同仁。包括主責督導捷運設計的土建處副市長林淑燕、

一工處副工程司邱柄棋、機工處副工程司賴川生、工管處正工程司洪崇坤正、二工處助理規劃師程如茵、綜規處正工程司鄭安良、機建處正工程司陳昭延等。