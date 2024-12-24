喜憨兒台南庇護工場送暖 捐830份年菜給台南市實物銀行

喜憨兒台南庇護工場捐贈830份年菜禮盒，提供給台南市社會局服務的弱勢家戶，今天辦理捐贈儀式，社會局長盧禹璁代表市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝該協會把溫暖傳遞到更多需要幫助的家庭。

市長黃偉哲市長感謝喜憨兒社會福利基金會多年來與市府合作，持續投入弱勢關懷。從2019年捐贈506組鮮凍食品、2021年捐助105箱防疫物資，以及去年6月捐贈300份端午物資等。今年基金會加碼善舉，先於3月捐贈年菜禮盒，如今又提前捐贈年菜禮盒，這次的捐贈對象包含實物愛心銀行的個案及其他弱勢家戶，總計830戶受惠。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，台南庇護工場致力於社會公益，透過捐贈活動將愛心延伸到全台，希望能吸引更多企業及善心人士共同響應，持續幫助弱勢族群獲取必要資源。