輝達擬海外總部優先設北市 蔣萬安曝都有保持密切溝通

美國AI科技巨擘輝達（NVIDIA）傳將比照美國矽谷總部，在台興建海外企業總部，優先屬意北市設海外總部據點，不過輝達提出土地需求需達3公頃以上。台北市長蔣萬安今表示，一定盡全力克服一切困難，全力來爭取輝達在台北設立總部。

蔣萬安今天上午出席捷運東環段CF763區段標開工。蔣萬安被問及北士科土地是否沒有能夠滿足輝達3公頃的條件？蔣說，北市府一直都和輝達有保持非常密切的聯繫和溝通，一定會盡全力克服一切困難，全力來爭取輝達在台北設立總部。

蔣萬安說，市府其實都有一直在盤點，也把各項的方案來跟輝達溝通，而且都有開過會討論，這部分市府的立場非常清楚，就是全力爭取輝達在台北設立總部，也一定會克服各項的困難。