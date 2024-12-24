視察板橋防災協作中心 賴清德盛讚侯友宜新北做得好

新北市府今天上午在慈濟板橋靜思堂舉辦防災協作中心開設演練，賴清德總統、內政部長劉世芳及新北市長侯友宜、慈濟執行長顏博文一同參與。賴清德視察防災收容演練後，除肯定新北市的運作機制外，也感謝所有參與演練的單位與人員。

新北市府表示本次演練是模擬大規模災害後，有許多受災民眾須收容安置，新北市府啟動防災協作中心收容機制，由慈濟靜思堂編組人員、韌性社區、民間團體、防災士、備役替代役共同作業，展現民間單位防災協作能量。

賴清德致詞時表示，防災演練是秉持防範於未然，在災害未發生時就先預作準備，已達到多一分準備、少一分災害的目標。賴清德指出，台灣處於地震帶，今年花蓮就發生大地震，另外颱風幾乎每年都來，大颱風小颱風都沒間斷。因此台灣一定要做好防災的各項準備，這是台灣的命運不得不然。

賴清德說擔任總統後有感於防災的必要性，特別成立全社會防衛韌性委員會，除了中央、地方政府外，還有民間各界人士一起參加。韌性委員會會提出政策及對策，同時做各種規劃請地方政府共同合作，因此今天前來慈濟園區防災協作中心看落實狀況。

賴清德也盛讚新北市長侯友宜及市府團隊盡心盡力，新北市防災士人數是全台成長速度最快，看得出來全國最大行政區市長侯友宜的決心及團隊的努力。賴清德還表示，「侯市長領導的團隊在新北市如果做得成功，那台灣的防災各種工作就已經成功一半了。」

另外賴清德也讚揚慈濟不只感心，而且很了不起。賴清德表示，現在很多縣市長都爭取台積電、科技公司去投資，縣市政府都來中央要求能建立科技園區或是科學園區。其實台積電到地方投資當然很重要，帶動經濟繁榮發展，但縣市長應更重要的是，要延攬慈濟到各縣市去設點。慈濟所在的地方，平常是一個心靈集會場所，有需要時還可以救災解決人民的痛苦。他鼓勵各縣市政府，除了爭取科技產業到地方投資之餘，慈濟到地方去設立據點才更重要，賴清德更盛讚說，「慈濟是台灣的寶貝」。