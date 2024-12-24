小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警1理由打臉

大家都知道紅燈不能過馬路，但遇到閃綠燈時，究竟該加速通過還是停下來？一名女子日前在新北市土城區延平街與延和路交叉口過馬路時，看到行人綠燈倒數剩2秒，趕緊小跑步通過斑馬線，殊不知下一秒隨即被巡邏警察攔下開罰。事後女子的親友把行車紀錄器畫面上傳到臉書社團「爆料公社」，引發網友討論。

根據行車紀錄器畫面，女子小跑步通過斑馬線後，後方隨即跟來一名騎著機車的警察，停在女子身旁表示「大家都停止了，只看到妳一個人在跑」，並對她開罰。對此，女子的親友在「爆料公社」提出質疑，「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定，我怎麼不知道？」

影片曝光後，有網友吐槽表示，「警察大人業績壓力大」、「缺業績缺這麼兇喔」、「妳用走的就沒問題了，有帝王條款撐腰，就算被擦撞錯的也是車」、「奇怪啊！不是帝王條款嗎？行人最大，走行人穿越道這樣也罰？」、「沒闖紅燈？拿證據去申訴，然後投訴員警啊」。

不過也有許多網友對警察的決定表示支持，「終於罰行人了」、「就是這樣開車要禮讓到綠燈都無法轉彎，拜託行人也讓車過一下吧」、「被開單活該啊！根據交通規則，閃爍跟紅燈表示『不准通行』，因此行人應當等到燈號變為綠燈或穩定的燈號（且無交通安全風險）再過馬路」、「剩2秒？妳知道當妳準備起跑的時候，已經是紅燈了嗎」。

就有一名網友分享，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條規定，「行走行人」之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止止於道路中之交通島上，如尚未進入道路者，禁止跨入。

根據自由時報報導，土城分局金城派出所受訪指出，該名女子應該是過馬路前看見行穿線綠燈仍有2秒，但走到斑馬線時號誌已轉為紅燈，因此警員舉發無誤。