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大巨蛋唱3天3夜像地震 蔣萬安：音樂一下難不跟著跳
天后張惠妹一連五場在台北大巨蛋開唱「三天三夜」讓歌迷嗨翻，不過周邊居民卻抱怨像地震。市長蔣萬安今表示，年輕人參加演唱會，特別是三天三夜節奏一下很難不跟音樂來跳，結構安全沒問題，但會不會共振影響周遭，必要時會邀各方討論。
大巨蛋張惠妹演唱會的震動擾民問題，位於忠孝東路四段553巷、559巷一帶居民，向1999、里長投訴住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯、冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，批根本像地震。
蔣萬安今天上午出席捷運東環段CF763區段標開工，對於大巨蛋張惠妹演唱會的震動擾民問題，蔣萬安說，年輕人參加演唱會一定會跟著音樂來律動，特別是三天三夜節奏一下，很難不跟音樂來跳，當然遠雄也有對外出來說明，結構安全沒有問題，但會不會因為共振影響周遭，會來關注，必要時也會邀集各方討論。
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