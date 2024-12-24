大巨蛋唱3天3夜像地震 蔣萬安：音樂一下難不跟著跳

天后張惠妹一連五場在台北大巨蛋開唱「三天三夜」讓歌迷嗨翻，不過周邊居民卻抱怨像地震。市長蔣萬安今表示，年輕人參加演唱會，特別是三天三夜節奏一下很難不跟音樂來跳，結構安全沒問題，但會不會共振影響周遭，必要時會邀各方討論。

大巨蛋張惠妹演唱會的震動擾民問題，位於忠孝東路四段553巷、559巷一帶居民，向1999、里長投訴住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯、冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，批根本像地震。