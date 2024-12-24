室內衝浪、滑板…台北躍動館換新 115年3座完工

巴黎奧運、世界棒球12強賽事，今年我國在運動賽事金獎豐碩，國人也關注並投身運動，為此，台北市體育局推出改建為主的9座新穎台北躍動館，除了原有體適能項目，也增加像是匹克球、衝浪、滑板等新型運動場地，預計最快民國115年有3座完工，屆時將原有12座運動中心結合，補足現有場館困境。

體育局長王泓翔表示，台北市寸土寸金，新場館尋覓不易，但有鑒於新型運動發展，也盼讓市民增加運動可近性，因此盤點北市境內舊有場館，以改建為主、新建為輔的方式拓點，9座台北躍動館應運而生。

王泓翔說，台北躍動館扣緊四大主題，包含全民運動、競技相關、科技結合及新型運動，就像明美館是以新型的匹克球運動為主、三民館則是鐵人三項、自來水館則是虛擬電競，同時也有拳擊、衝浪、滑板、高爾夫球，補足現有運動中心密度低、選擇少的窘境。

當中，玉成館未來將打造室內衝浪基地。體育局副局長吳健羣補充，台灣為海島型國家，且水上運動近年興盛，潛在人口居多，但是新手直接到海上可能好有一定危險性，才會透過室內練習也培養出興趣。

王泓翔說，9座台北躍動館斥資100億元以上，最快預計在民國115年會有3座完工，未來加上原先12區的運動中心，屆時能達到12加9的運動網絡。