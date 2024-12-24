台北101改名台灣101？蔣萬安酸：不如改名民主進步101

台北101是否改為名台灣101？台北市長蔣萬安被問及此事，蔣說，如果改名為民主進步101，更應該更符合民進黨委員的期待。

台北101董座賈永婕昨赴立法院備詢，民進黨立委郭國文提醒她101不應只是對口北市長蔣萬安，郭認為台北101是國家層級、不只是市府層級，賈也表示認同「台北101改成台灣101，也很棒啊。」

由於台北101大樓，是台北市政府第一個與民間攜手開發的大型BOT專案，一度為全球最高的建築物。對於民進黨立委拋出台北101應該改名為台灣101，引發討論。

蔣萬安今天上午出席捷運東環段CF763區段標開工，蔣萬安表示，如果改名為民主進步101，更應該更符合民進黨政府的期待。