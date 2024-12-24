注意！新北河濱自行車道 12月30日新增5處8支科技執法

新北河濱是市民休憩的重要場域，為防止汽機車擅闖河濱自行車道，高灘處在園區及重要出入節點的違規熱點，增設車牌辨識系統，去年5月至今年8月，新北河濱公園已設置12處科技執法點，近日再增加5處科技執法點，12月30日啟用。

新北市高灘地工程管理處表示，因新北河濱公園適用道路交通處罰條例，科技執法案均依道交條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，另統計至今年1月至11月共開罰2629件。

新北市高灘處長黃裕斌說，依電信數據，今年統計高灘地遊憩人數達5300萬人次，目前已在自行車道重要節點設置12處科技執法，分別為永和區永福橋園區、永和橫移門、永和往綠寶石運動園區方向單行道出口、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋（堤頂）、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁及汐止長安橋自行車道等。

為營造更安全的通行園區，高灘處與警察局交通大隊攜手，鎖定違規汽機車進入頻繁的位置，增加科技執法設備，今年底於八里區（米倉公園、關渡橋下、海世界觀景台），及五股區（疏一疏四路路口及疏一疏六路路口）等，共增添5處科技執法點，新增設車牌辨識系統，預計12月30日啟用，以遏止違規車輛駛於園區，營造安全、舒適的河濱休憩環境。