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陽明山野牛遊蕩 農民農損求償無門

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市平等里長徐明忠今天表示，社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損，且陽管處認為無主化水牛走出國家公園區外責任歸屬各縣市動保處負責，讓農民權益受損求償無門。記者潘俊宏／攝影
台北市平等里長徐明忠今天表示，社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損，且陽管處認為無主化水牛走出國家公園區外責任歸屬各縣市動保處負責，讓農民權益受損求償無門。記者潘俊宏／攝影

台灣動物保護行政監督聯盟今天舉行家戶動物調查結果，台北市平等里驚見流浪水牛，平等里長徐明忠表示，這些走出國家公園的遊蕩牛，所到之處往往造成農損，且陽管處認為無主化水牛走出國家公園區外責任歸屬各縣市動保處負責，讓農民權益受損求償無門。

徐明忠表示，社區位於陽明山國家公園，他從擔任里長以來長期協助野生動物救援及野放，為了替擎天崗水牛請命，籌措資金安置與照顧水牛、改善生存環境，社區無遊蕩犬，但有不少遊蕩貓，特別的是社區也出現流浪水牛，由於水牛屬於熱帶地區動物，每當氣溫驟降或持續降雨，這些無主野化水牛會走出國家公園園區，慢慢移動南下到平等里，所到之處往往造成農損，許多農民辛苦栽種的高冷蔬菜或培植的高經濟價位樹木，屢遭破壞損失，農民也求償無門，希望相關主管機關與單位能協調與里民的對口窗位，能溝通確保居民權益。

台北市平等里長徐明忠（中）今天表示，社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損，且陽管處認為無主化水牛走出國家公園區外責任歸屬各縣市動保處負責，讓農民權益受損求償無門。記者潘俊宏／攝影
台北市平等里長徐明忠（中）今天表示，社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損，且陽管處認為無主化水牛走出國家公園區外責任歸屬各縣市動保處負責，讓農民權益受損求償無門。記者潘俊宏／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳（右二）等今天舉行家戶動物調查結果，台北市平等里長社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損。記者潘俊宏／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟何宗勳（右二）等今天舉行家戶動物調查結果，台北市平等里長社區驚見流浪水牛，所到之處往往造成農損。記者潘俊宏／攝影

動物 國家公園 水牛

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