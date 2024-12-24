第一魚果 民代：調查、改建要同步

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金等案，傳最快本周起訴。藍綠議員昨表示，威京旗下中華工程得標的第一魚果批發市場改建案，涉減項發包爭議，若威京集團的京華城案涉弊案，第一魚果案也該重啟調查，但地方建設不能等，調查與改建要同步。

第一魚果批發市場改建案，因柯市府任內採「減項發包」由中工得標，且合約提及未來會追加50億元，遭質疑有圖利之嫌。

曾提案組調查小組的民進黨議員許淑華說，若柯文哲涉京華城案遭起訴，她會再度建議成立議會調查小組。甚至檢調說不定也會將第一魚果案列入司法相關案件，議會也要同步啟動調查。

國民黨議員鍾小平指出，此案同樣牽涉威京總部集團主席沈慶京，有必要加強調查力道。但第一魚果案畢竟是在地期盼的建設、相關業者團體也盼盡早開工，「但還是得依循法律來走。」

國民黨議員郭昭巖也說，如果有弊案疑慮，就要透過調查還原真相，但改建還是要繼續進行下去，工程再延宕，也會影響攤商生計和地方發展。啟動調查之際、市場改建也要同步進行。

北市工務局表示，改建工程進度正常。若議會啟動小組調查，會全力配合。