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五股交流道增匝道 侯友宜盼2027年完工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
國道1號五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，常回堵至國道主線及地區道路。記者劉懿萱／攝影
國道1號五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，常回堵至國道主線及地區道路。記者劉懿萱／攝影

國道1號五股交流道周邊多股車流匯集、平面道路動線複雜，回堵成了日常。高公局投入36.82億元，增設北入北出匝道，新北市長侯友宜昨視察，盼2027年10月完工通車。民代建議多拉一條支線接台65線，更能有效解決塞車。

侯昨視察指出，五股交流道是車輛匯集重點區域，常回堵到國道主線、平面道路上，增加北出北入匝道，開工迄今已1年多，進度達到47%，希望2027年10月能完工。侯也提到，因塭仔圳開發後，帶動更多人口移入，透過北出道路銜接台65線，以及從台65線下來新增2個匝道口等，將有效疏導車流，感謝中央地方一起合作。

新北市議員陳明義說，工程增設北出匝道橫跨楓江路，雖解決楓江路壅塞，但把車流引到下2個路口，要往新莊、樹林、板橋車流，仍會塞在平面道路上，工程應有條支線接到台65線。對此，高公局說有用地取得及落墩問題。

陳明義當場「打槍」高公局說法，他說，工程使用的是道路用地，沒用地取得問題，且橫跨約40米平面道路，不用落墩也能過，盼方案能盡快核定。

新北市交通局長鍾鳴時說，工程相當複雜，會一階段一階段完成，先完成北出匝道，再完成北入匝道。為維持施工期間交通順暢，交通局嚴格審核施工交維計畫，讓交通衝擊降到最低。

交通局也因應五股交流道交通改善工程，針對車流壅塞，透過號誌時制調整，增設庇護島、行穿線、引導線及車道槽化瘦身等，達到人車分流。

陳明義 高公局

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