社子島區段徵收開發 估賠130億

台北市長蔣萬安日前拍板社子島開發案預計2028年動工，但據市府最新修正財務評估報告，若採全區區段徵收，即便如期完成招標，市府仍虧逾130億元。有專家擔心，在大環境缺工原物料漲等影響下，虧損恐持續擴大變北市財政「大錢坑」。

不過地方民代、里長認為，社子島開發勢在必行，不管有無虧損都應盡快開發。市府強調會透過滾動式調整降低財政負擔。

北市府本月最新「社子島地區區段徵收案財務評估報告書」，開發費用高達2341億元，在土地開發順利、全數標售，估計仍會賠130億元。環境權保基金會副執行長許博任指出，2018年公益性、必要性評估報告，社子島開發總額僅700多億元，且要靠後期被徵收戶拿錢買專案住宅和開發後土地標售，才能把虧損縮小。

開發經費暴增，地政局土地開發總隊長黃群說，開發總費用包含土地、拆遷補償等，2021年編列開發預算是以公告現值概估，後初步查估得到較精確行情，才有調整，加上公共工程、專案住宅營建成本增，民眾申請剔除土地變多，市府可處分土地變少，成虧損增加主因。

在地里、富洲里長陳惠民表示，目前社子島開發是逾9成8居民共識，因地目太複雜，須區段徵收才可開發，「民眾只擔心社子島開發不成」，就盼市府展現魄力。

許博任說，營建缺工、缺料下，開發費用暴漲，虧損也增加，社子島不合適使用區段徵收規畫，呼籲蔣市府應懸崖勒馬，重新調整都市計畫草案；OURs專業者都市改革組織理事長、建築師孫啓榕直言，缺工缺料短期內恐成常態，若社子島採區段徵收，恐致虧損持續擴大變財政「大錢坑」。

「即便虧損，社子島開發仍必須要做。」地政局長陳信良表示，市府會和相關單位討論，分攤財政負擔。

禁建逾50年的社子島，在前市長柯文哲任內規畫全區區段徵收開發，但部分居民組成自救會，多次與市府激烈抗爭。蔣萬安今年10月於市政會議拍板，開發案預計2027年拆遷、2028年動工，內政部明天土地徵收審議小組將討論該案。

民進黨議員陳慈慧說，社子島開發延宕快50年，不能因虧損就不做；國民黨議員張斯綱表示，社子島開發是市府對在地居民承諾，不管是否虧損都應盡快啟動，時間拖愈久，成本只會愈高。