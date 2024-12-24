熱脹冷縮 憂寒流釀磁磚雨 新北啟動應變機制

磁磚雨成為另類行人地獄，近日又逢低溫，隱憂升高，新北工務局提醒，磁磚因熱脹冷縮作用易脫落，已啟動防寒應變機制。專家建議，地震、寒流後應避免走在老舊建物下方。

新北工務局統計近5年數據，2020年發生166件、2021年260件、2022年187件、2023年313件、2024年354件，今年12月迄今至少有6件磁磚掉落案，今年曾發生403地震，工務局擔心近期低溫，恐有熱漲冷縮致磁磚掉落風險。

工務局公寓大廈管理科長蔡政勳說，近期啟動防寒應變機制，通知境內各社區管委會，提醒居民自主巡查建物外牆磁磚或附掛物有無隆起、鬆脫，若有發現情況要通報市府，會給予協助讓大樓先將有問題磁磚敲下，並拉起封鎖線再做後續處理。

工務局專委、使用管理科長李冠德說，今年案件數偏多，不能確定是否與地震關係，根據以往經驗，天氣轉冷時易發生磁磚掉落。

修繕需一筆花費，是許多社區遲未處理的因素。李冠德說，民眾若有需要協助，工務局可從法規或實務面給予資源。

台灣部分老屋外牆劣化，磁磚崩裂墜落風險加大，基隆成功國宅屋齡逾40年，10年前華三街外牆磁磚首次大面積剝落，往後每到冬天寒流過後，一旦出太陽溫差大，就可能發生類似狀況。

成功國宅社區管委會總幹事邱正聰說，考量經費負擔，目前採塗抹彈性水泥修復，光一路一側人車多，憂磁磚脫落砸中停等紅燈的人車，有加裝防護網。