北市設交通友善、行人優先專區

為打造行人友善空間，台北市今年完成2處「交通友善區」，為巷弄鄰里把脈，目前有19個里提出參與意願、10個里規畫中。另依照內政部交通安全細則，設計出「行人優先區」。

交通局主祕劉嘉祐說明，「交通友善區」是考量巷弄內車速快、鄰接主幹道巷道車輛多，及停車管理問題，透過縮減車道寬度等措施，重新調整體質。

劉嘉祐說，北市第一處交通友善區在大安區大學里，行人步行面積增加690.06平方公尺，也收納停車空間還路於民，實施後交通事故比同期降低22%。

近期第二處在師範大學的龍泉里完工，師大路另一側古莊里、師大路南側的古風里也規畫中，還有19個里提出參與意願、10個里規畫中、3個里已施工。

北市議員徐弘庭說，推行「交通友善區」需要地方有共識，以大學里為例，居民多為退休教授，若要將此經驗遍地開花，恐要花些時間。交通友善區對機車、自行車族衝擊大，現行多半在大學周遭鄰里施作，較少詢問到大學生意見，建議要廣納用路人聲音。

另，內政部10月1日修正行人交通安全設施細則上路，北市選定信義區嘉興里施作「行人優先區」，要讓行人能自在行走，車速限制20公里，區內不能鳴按喇叭。

交通局長謝銘鴻補充，行人優先區有嘗試瀝青減速丘，比過往用塑膠易龜裂的減速丘耐久，汽車經過不會發出噪音。