快訊

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 女神首發聲！出手回應傳聞

竹北2642戶晚間驚傳停電！3處電桿冒火星 台電緊急派員搶修

中職／陳子豪1.3億合約正式簽定 味全龍：保障平均月領百萬可調漲

聽新聞
0:00 / 0:00

北市爭取輝達設立海外企業總部 議員質疑土地在哪

中央社／ 台北23日電
輝達。 (路透)
輝達。 (路透)

媒體報導輝達有意在台北設置海外總部，需3公頃土地。北市議員何孟樺今天說，市府說全力協助，但關鍵是土地在哪，請問蔣萬安「真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」

針對媒體報導輝達擬在台建海外總部，北市產業發展局今天表示，已組成跨局處專案小組，積極了解設址需求，全力協助促成，並指北投士林科技園區為北市現階段重要推動發展地區，適合潛在投資人進駐設廠。

民進黨市議員何孟樺下午在臉書發文表示，北市府說全力協助，但真正的關鍵其實是3公頃的土地到底在哪裡。

何孟樺指出，輝達6月就曾說要在台灣設置大型設計中心，當時台北市長蔣萬安曾說要由副秘書長游適銘擔任專案經理人（PM），成立府級專案小組爭取；但8月索資詢問進度，市府並未提供內部研商會議的資料或資訊，就連是否開過會，有誰參與都沒辦法提供。

她說，北市府僅提供一份給輝達的資料，含地圖在內僅7頁的英文說明，內容提出潛在土地方案，其實就是北士科尚未標出的T3、T4、T12，可是這3塊地合計僅1.38公頃，顯然與輝達的需求相去甚遠。

何孟樺說，議會財建委員會上週預算審議期間，多名議員也向產發局詢問進度，但得到的答案仍是相當含糊，依舊無法提供市府內部目前為了爭取輝達設廠，做了什麼努力。

何孟樺指出，台北市副市長林奕華今天受訪也表示，一直都有和輝達總部聯繫，正在極力爭取，但對於土地問題則是避而不談。

何孟樺認為，3公頃大的土地不會憑空出現，也不會憑空消失，但為何半年過去了，市府還是說不清楚，要請問蔣萬安和林奕華，「真的有努力向輝達爭取設點嗎？而我們又真的有3公頃的土地，可以提供輝達設廠嗎？」

北市府 蔣萬安 議員 輝達

延伸閱讀

專訪／對綠營態度轉趨強硬？蔣萬安：刻意顛倒是非必須反駁

專訪／2028年助攻盧秀燕？蔣萬安：她非常有執行力、行動力

專訪／「做實事市長」蔣萬安：盼市民對城市有光榮感

專訪／力推兩岸恢復團客 蔣萬安要到中央拋「上海、台北先行」

相關新聞

北市爭取輝達設立海外企業總部 議員質疑土地在哪

媒體報導輝達有意在台北設置海外總部，需3公頃土地。北市議員何孟樺今天說，市府說全力協助，但關鍵是土地在哪，請問蔣萬安「真...

愛在淡水聖誕祝禱 老街廣場10公尺星環聖誕樹亮眼

自1872年馬偕博士帶著愛與使命來到淡水，並讓淡水成為北台灣第一個過聖誕節之城鎮，因此淡水區公所與淡水聯禱會攜手合作，上週末，在淡水老街廣場舉辦「2024愛在淡水聖誕祝禱」活動，現場有高達10公尺的「星環聖誕樹」，還邀請神奇魔術表演、長老教會聖歌隊、法蒂瑪天主堂等淡水區各教會熱鬧登場，讓民眾參與一場熱鬧又溫馨的聖誕活動。

新北淡水義山集應廟51周年廟慶 捐復康巴士回饋社會

淡水義山集應廟上週五20日晚間舉辦建廟安座51周年慶，副總幹事詹淑媚第三度以廟方名義捐贈復康巴士給新北市政府，由副秘書長柯慶忠和社會局長李美珍等代表受贈，期盼能藉此拋磚引玉，帶給社會更多愛心。

新北平溪菁桐社區搓湯圓 跨國籍、世代共融交流

新北市平溪菁桐社區發展協會今(23)日於菁桐市民活動中心社區照顧關懷據點舉辦世代共融搓湯圓活動，活動吸引了來自不同年齡層的居民及馬來西亞學生共同參與，展現了菁桐社區在文化傳承、世代融合與國際交流方面的成就。

健康又營養 新北汐止茄苳關懷據點獲績優共餐

鼓勵長輩們走出家門動一動，大中華婦幼關懷成長協會在汐止區茄苳市民活動中心的銀髮據點，每個星期一到五安排多元課程，帶著長輩學習，中午則是辦理共餐，講究少油少鹽少糖，要讓長輩吃的營養又健康，持續五年下來，今年再度獲得新北市老人共餐績優單位表揚。

新北汐止基河水尾灣步道有斷點 接出汐萬路年底完工

汐止的基隆河自行車步道，每天散步、騎車的人不少，但是，在右岸過了新江北橋，走到底就不通，所以，一直以來地方都希望步道能夠延伸，十河局目前就在進行水尾灣段延伸到汐萬路的工程，從堤外步道以斜坡道串聯的方式，接出去汐萬路，預計年底完工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。