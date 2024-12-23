新北汐止江北里街頭掛聖誕燈 夜晚燈亮好美
聖誕節到了，汐止區江北里也早早的妝點街頭，要讓大家感受到濃濃的過節氣氛，今年除了有聖誕紅佈置街頭，從汐萬路的江北橋頭一直沿伸到活動中心，還掛了一長串的燈飾，晚上亮燈好美。
過了汐止的江北橋就到江北里，可以說是里內的門面，所以，一直以來沿線的綠美化就從橋頭開始，利用高速公路邊坡，營造成一座後花園，耕耘了10幾年來，綠美化有成，獲得肯定，環境美化不間斷，這幾年更在樹上栽種蝴蝶蘭，增添五顏六色，讓路過民眾看了都有好心情，而聖誕節到了，里長謝祚敏也特地掛了聖誕燈妝點街頭。
江北里長謝祚敏表示，聖誕節、過年就快到了，很感謝汐止區公所能夠幫忙讓里內可以裝聖誕燈，在活動中心前到橋頭這一段燈都已經裝上去了，夜晚就呈現亮晶晶的，讓所有路過的人、車，感覺到聖誕節還有過年到了，預計會一直亮到明年，也祝大家聖誕、過年快樂。
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