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新北11月改版食安地圖 議員質疑資訊揭露不完全

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局11月宣布改版「食安地圖」網站。圖／擷取自新北食安地圖網站
新北市衛生局11月宣布改版「食安地圖」網站。圖／擷取自新北食安地圖網站

新北市衛生局11月宣布改版「食安地圖」網站，但民眾黨新北市議員陳世軒批評，部分有食安疑慮的店家資訊揭露不全，叫民眾如何能看食安地圖後能食的安心？衛生局回應，將持續優化並滾動式調整揭露資訊內容。

陳世軒表示，雖食安地圖網站有就食材稽查品項、不合格部分說明稽查結果，但其他發生連環或單一食安問題的店家卻未登載，食安地圖上僅寶林、蘇丹紅、小林製藥三專區，因此曾要求衛生局，應在網站公布詳細資訊。不過最近爆出食安疑慮的店家，不管怎麼搜尋，都沒有相關資訊。

陳世軒說，衛生局稱現在的稽查程序是初查不合格，也不會顯示，要等到複查也不合格，才會寫「複查不合格」；如果無法把有食安問題的餐廳現況、有無改善記錄揭露，讓問題店家每次抽查都著實記錄，食安地圖將失去其意義。

此外，陳世軒認為，新版在視覺化與資訊透明化的細節，比舊版網站更難用！過去舊版還可以按照月份、全新北或指定行政區了解稽查件數、合格與否等，但新版簡化成只剩行政區供民眾篩選，較舊版更不易使用。陳呼籲衛生局，食安地圖改版不該只做半套，其針對有食安疑慮的餐廳，應該詳細公開稽查結果，否則食安地圖也只淪為表面。

衛生局回應，新北食材登錄平台的食安地圖，是揭露餐飲店家最新衛生環境稽查，及抽檢驗結果資訊供民眾參考，另該平台針對重大食安事件設有專區，綜整案件相關資訊以利民眾查詢。後續將參考各方意見持續優化及滾動調整食安地圖揭露資訊。

地圖 衛生局 食安

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