銀髮明星運動會登場 新北汐止長輩組隊趣味競賽

為了讓長輩愛運動更健康，大汐止獅子會、社團法人中華春風夏雨社會福利服務協會，聯合舉辦銀髮明星運動會，地點就在厚德活動中心，當天長輩們化身運動員，參加比賽，充滿朝氣活力，內容包括了毛巾傳球、槌球、排球的趣味競賽，長輩玩的好開心。

當天包括汐止區長林慶豐及立委廖先翔、新北市議員張錦豪都出席參加，為長輩們加油打氣，也肯定主辦單位特地為長輩量身打造的活動，第一場比的是毛巾傳球，一次上場六個人，兩兩一組把球傳過去，考驗團隊合作與默契，而接著則是槌式保齡球賽，當長輩拿著球具把球揮出去，打倒瓶子時，都超興奮，參加的長輩說，比賽真的很刺激，大家都抱著必勝決心。

獅子會300B2區第一副總監徐淑真表示，大汐止獅子會舉辦銀髮族運動會，這也是國際獅子會精神的展現，許多大哥哥大姊姊來參加比賽，讓長輩走出家門參加運動，身體更健康。

大汐止獅子會長李俊燁指出，秉持著發揚國際獅子會的精神，用心做社服，希望帶領獅友落實社會服務，讓市民感受到社會的溫暖，這次舉辦大型運動會就是希望所有長輩走出來強身健體，也透過活動互相聯誼互相認識。

常春藤居家護理所暨長照機構執行長俞美娟提到，覺得老人家運動很重要，現場看到很多老人家都很認真沈著在運動中，希望活動可以繼續拓展到每位老人家的日常生活中，多走出來。

至於坐式氣球排球，大家坐著打排球，球不能出界、落地，大家都拼盡全力，當天共有10支隊伍同場競技，最後也頒發獎座給優勝隊伍，銀髮明星運動會，己經邁入第三屆，主辦單位希望培養長輩運動好習慣，多走出家門，身心都更健康。