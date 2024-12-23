新北汐止基河水尾灣步道有斷點 接出汐萬路年底完工
汐止的基隆河自行車步道，每天散步、騎車的人不少，但是，在右岸過了新江北橋，走到底就不通，所以，一直以來地方都希望步道能夠延伸，十河局目前就在進行水尾灣段延伸到汐萬路的工程，從堤外步道以斜坡道串聯的方式，接出去汐萬路，預計年底完工。
江北里長謝祚敏說，在之前新北市長侯友宜行動治理來汐止時就提出建議，因為，基隆河步道右岸過了水尾灣之後就此路不通，希望能夠串聯，這次很感謝十河局、新北市政府及民意代表的協助爭取，現在已經在做步道延伸出來汐萬路、康寧街口的工程，希望能夠如期在今年底完工，這樣里民要到汐科火車站，騎自行車的話就可以走步道，避開汐萬路車多容易塞車的路段。
新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，因為，在路口有一段閒置的公有土地，從新社后橋自行車道尾端連接到路口，之前這塊地已經徵收，並且把鄰近行人通行範圍也做整理，一併規劃為自行車步道，並且請相關單位注意當地的無障礙設施及排水，讓用路人可以通行順暢，根據第十河川局表示，250公尺的防汛步道，年底會完工，期待地方新增一個舒適的步道。
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