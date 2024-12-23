快訊

靜宜助理教授洗澡身亡…驚人背景曝 「台大+斐陶斐」才奪年度最佳論文

日產本田攜手宣布成立控股公司 三菱是否加入？明年1月給答案

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

新北汐止基河水尾灣步道有斷點 接出汐萬路年底完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止基隆河自行車步道水尾灣段延伸到汐萬路的工程，目前正在進行中，完工後將可提供民眾更便利的使用環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止基隆河自行車步道水尾灣段延伸到汐萬路的工程，目前正在進行中，完工後將可提供民眾更便利的使用環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的基隆河自行車步道，每天散步、騎車的人不少，但是，在右岸過了新江北橋，走到底就不通，所以，一直以來地方都希望步道能夠延伸，十河局目前就在進行水尾灣段延伸到汐萬路的工程，從堤外步道以斜坡道串聯的方式，接出去汐萬路，預計年底完工。

江北里長謝祚敏說，在之前新北市長侯友宜行動治理來汐止時就提出建議，因為，基隆河步道右岸過了水尾灣之後就此路不通，希望能夠串聯，這次很感謝十河局、新北市政府及民意代表的協助爭取，現在已經在做步道延伸出來汐萬路、康寧街口的工程，希望能夠如期在今年底完工，這樣里民要到汐科火車站，騎自行車的話就可以走步道，避開汐萬路車多容易塞車的路段。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，因為，在路口有一段閒置的公有土地，從新社后橋自行車道尾端連接到路口，之前這塊地已經徵收，並且把鄰近行人通行範圍也做整理，一併規劃為自行車步道，並且請相關單位注意當地的無障礙設施及排水，讓用路人可以通行順暢，根據第十河川局表示，250公尺的防汛步道，年底會完工，期待地方新增一個舒適的步道。

汐止 自行車

延伸閱讀

冷空氣接力 新北2天半24人內科OHCA

財劃法修法三讀新北人均仍最低 侯友宜：福利不會少

新北汐止活力不老童樂會 5據點長輩大秀歌舞才藝

捷運汐止東湖線明年三月開工 市長侯友宜：「一車到底」往返基隆南港大稻埕

相關新聞

全國技藝競賽奪45座金手 新北加碼獎金第一名可獲10萬

新北市今辦理2024年「金手閃耀、新北榮耀」全國技藝競賽感恩餐會，新北今年獲45座金手、68個優勝及4個團體獎，其中商業...

寒流致熱脹冷縮「磁磚雨」？ 新北工務局啟動應變機制

磁磚雨成為另類行人地獄，近日又逢低溫天氣，新北工務局表示，就怕磁磚因熱脹冷縮再掉落，已經啟動防寒應變機制，透過近萬人群組...

新北坪林假日市集也搭耶誕風！ 老街嗨辦耶誕音樂派對

耶誕節將至，新北歡樂耶誕城是指標活動，而在郊區的坪林也結合相關元素，昨於周日假日市集企畫變裝踩街活動、耶誕派對等，吸引眾...

愛在淡水聖誕祝禱 老街廣場10公尺星環聖誕樹亮眼

自1872年馬偕博士帶著愛與使命來到淡水，並讓淡水成為北台灣第一個過聖誕節之城鎮，因此淡水區公所與淡水聯禱會攜手合作，上週末，在淡水老街廣場舉辦「2024愛在淡水聖誕祝禱」活動，現場有高達10公尺的「星環聖誕樹」，還邀請神奇魔術表演、長老教會聖歌隊、法蒂瑪天主堂等淡水區各教會熱鬧登場，讓民眾參與一場熱鬧又溫馨的聖誕活動。

新北淡水義山集應廟51周年廟慶 捐復康巴士回饋社會

淡水義山集應廟上週五20日晚間舉辦建廟安座51周年慶，副總幹事詹淑媚第三度以廟方名義捐贈復康巴士給新北市政府，由副秘書長柯慶忠和社會局長李美珍等代表受贈，期盼能藉此拋磚引玉，帶給社會更多愛心。

新北平溪菁桐社區搓湯圓 跨國籍、世代共融交流

新北市平溪菁桐社區發展協會今(23)日於菁桐市民活動中心社區照顧關懷據點舉辦世代共融搓湯圓活動，活動吸引了來自不同年齡層的居民及馬來西亞學生共同參與，展現了菁桐社區在文化傳承、世代融合與國際交流方面的成就。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。