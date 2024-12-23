健康又營養 新北汐止茄苳關懷據點獲績優共餐

鼓勵長輩們走出家門動一動，大中華婦幼關懷成長協會在汐止區茄苳市民活動中心的銀髮據點，每個星期一到五安排多元課程，帶著長輩學習，中午則是辦理共餐，講究少油少鹽少糖，要讓長輩吃的營養又健康，持續五年下來，今年再度獲得新北市老人共餐績優單位表揚。

今(23)日上午，在茄苳市民活動中心裡，長輩們拿著勾針，低著頭，認真的在做編織手工，這次要做的是後背包，大中華婦幼關懷成長協會在汐止區茄苳市民活動中心的銀髮據點，除了安排運動、手作及日文學習課程，中午則是辦理共餐，不但有共餐，還安排送餐給行動不便失能或是獨居長輩，用心付出，今年是第三次獲得新北市政府表揚肯定。

大中華婦幼關懷成長協會督導林雯昕表示，很感謝這次再獲得新北市老人共餐績優單位表揚，這5年來據點共餐服務，主要是希望長者都能夠走到社區來，由協會提供共餐，不僅長者間能夠彼此交流，也能獲得更多營養的攝取，秉持著少油、少糖、少鹽的精神，讓長者都能夠呷百二。

茄苳里長葉雅惠指出，很謝謝協會在這次新北市榮獲共餐績優表揚，也很謝謝這群老人家願意走出家門學習交流，現在都成了手作達人，甚至八、九十歲都到據點上課，學習新事物，協會每天都有不同課程還有共餐，茄苳里真的很幸福。

連續三年拿到新北市績優共餐單位肯定，這也成為協會繼續前進的動力，早上上完課，每天中午都有熱騰騰的便當，除了講究少油少鹽少糖，要讓長輩吃的營養又健康，志工們也都自己煮飯，所以，協會也和自助餐業者達成共識，以飯多換一道菜，當天便當有三個選擇，主菜有雞腿、魚、或是雞肉，然後另外有4道配菜，長輩們每天打開便當，都說菜色真的很好很豐富。

林雯昕提到，每一季都會有社會局補助提供農糧米，每天早上都會由據點志工煮成白飯，同時也有跟配合的自助餐講好，用白飯換菜的方式，多一道菜，讓據點長輩或是需要送餐的長輩多一份營養。