新北平溪菁桐社區搓湯圓 跨國籍、世代共融交流

新北市平溪菁桐社區發展協會今(23)日於菁桐市民活動中心社區照顧關懷據點舉辦世代共融搓湯圓活動，活動吸引了來自不同年齡層的居民及馬來西亞學生共同參與，展現了菁桐社區在文化傳承、世代融合與國際交流方面的成就。

活動中，長輩與學童們一同捏湯圓、分享生活經驗，並向來自馬來西亞的學生們介紹台灣的傳統文化。馬來西亞學生也分享了自國文化特色，並學習湯圓製作過程，促進了跨文化交流。

此次活動不僅是慶祝節日的方式，更是世代共融的生動範例。菁桐社區希望透過這樣的活動，加強不同世代與背景的聯繫，並讓居民共同參與文化傳承。社區長期關注居民的生活品質，並積極開展家庭暴力防制、防詐騙及防寒等宣導，努力提升居民的安全感與幸福感。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生表示，未來將持續推動老幼共融、跨國交流與文化保護等計劃，打造更多具深遠意義的社區活動，讓居民在這片溫馨的土地上感受到文化的延續與共同進步。