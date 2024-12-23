全國技藝競賽奪45座金手 新北加碼獎金第一名可獲10萬

新北市今辦理2024年「金手閃耀、新北榮耀」全國技藝競賽感恩餐會，新北今年獲45座金手、68個優勝及4個團體獎，其中商業類金手計9座、工業類金手29座。新北教育局宣布加碼前3名金手獎勵金，最高加碼至10萬。

教育局表示，全國技藝競賽成果展現新北3級培訓、6種技職競賽人才育成策略有成，為鼓勵及肯定獲獎選手及指導老師，加碼前三名金手獎勵金，第一名獎金提高至10萬，第二名8萬、第三名5萬，且補助前三名指導教師共同參與國際見學。

教育局說，將赴日本電子學校及iU資訊經營創新專門職大學學習，並拓點韓國及英國，至韓國三星及KIA等大廠見學，英國則連結劍橋大學、牛津大學及倫敦大學教育學院等，瞭解英式學徒制技職體系及產業參訪。

此外，新北高工在全國技藝競賽模具領域連續6年獲獎，更拿三次第1名。此次獲得工業類競賽模具金手第1名的蔡鎰丞說，感謝模具科老師們及新北市金手培訓與模擬賽，讓各校一起交流相互學習、提升技能，才能拿下這麼好的成績。

樟樹國際實中在全國技藝競賽電腦繪圖領域連續6年獲獎，今年再度榮獲第1名的劉庭聿說，感謝教育局獎勵金制度，未來將善用這筆獎金提升專業能力、拓展國際視野，並支付大學學費，減輕家裡經濟負擔。