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新北淡水義山集應廟51周年廟慶 捐復康巴士回饋社會

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水義山集應廟副總幹事詹淑媚捐贈復康巴士給新北市政府，讓人感受到社會滿滿的愛心。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水義山集應廟副總幹事詹淑媚捐贈復康巴士給新北市政府，讓人感受到社會滿滿的愛心。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水義山集應廟上週五20日晚間舉辦建廟安座51周年慶，副總幹事詹淑媚第三度以廟方名義捐贈復康巴士給新北市政府，由副秘書長柯慶忠和社會局長李美珍等代表受贈，期盼能藉此拋磚引玉，帶給社會更多愛心。

詹淑媚表示，集應廟保儀尊王尪公祖有太多顯化在她身上，庇佑她的家人，她非常感恩，因此這次特地捐贈高頂，可以搭載兩座輪椅，而且脊髓損傷者所乘坐的較高輪椅可以直接上車，希望搭到車的人，也都能獲得保儀尊王的庇佑。

現場義山集應廟主任委員張志榮、市議員蔡錦賢、陳家琪、陳偉杰、鄭宇恩、立委洪孟楷、淡水區長陳炳仲，以及諸多參加廟慶的廟代表及信眾並參與捐贈盛會。

新北市副秘書長柯慶忠表示，詹淑媚善行不僅這些，從107年到現在，已經捐贈1輛救護車，3輛復康巴士，共四次的捐贈，而這次是市價200萬元的高頂復康巴士，一次可服務兩位行動不便者。

活動現場鄰近的興仁國小扯鈴隊也帶來精彩的表演，展現學校的社團培育實力，新北市副秘書長柯慶忠表示，義山集應廟供奉保儀尊王，是淡水地區的信仰中心，且長期投入公益，每年中元普渡或廟慶過後，都會將信眾供品分送給弱勢家庭及獨居長者。

巴士 淡水

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