愛在淡水聖誕祝禱 老街廣場10公尺星環聖誕樹亮眼

自1872年馬偕博士帶著愛與使命來到淡水，並讓淡水成為北台灣第一個過聖誕節之城鎮，因此淡水區公所與淡水聯禱會攜手合作，上週末，在淡水老街廣場舉辦「2024愛在淡水聖誕祝禱」活動，現場有高達10公尺的「星環聖誕樹」，還邀請神奇魔術表演、長老教會聖歌隊、法蒂瑪天主堂等淡水區各教會熱鬧登場，讓民眾參與一場熱鬧又溫馨的聖誕活動。

淡水區長陳炳仲表示，淡水至今仍是外國人移居台灣的首選城市，不同族群在淡水一起共創城市的生命力，就在今年11月底，淡水人口也已經突破20萬了，淡水區公所設計各種精彩的燈飾，分享淡水小鎮變大城，邁向繁榮城市的喜悅。

現場高達10公尺的「星環聖誕樹」、「天使光雕迎賓廊道」，每一顆燈光都代表每一個星辰，裝點淡水充滿甜蜜溫暖的聖誕氣氛。淡水聯禱會也邀請淡水區各教會一起為大家禱告，帶給前來淡水的民眾滿滿的祝福，體驗淡水燈飾綻放的光芒與溫馨，享受難忘的聖誕節慶，淡水燈飾預計於淡水老街廣場與馬偕銅像三角公園，持續點亮至明年2月13日。熱烈歡迎大家前往拍照，留下最美好的淡水回憶。