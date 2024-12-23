寒流致熱脹冷縮「磁磚雨」？ 新北工務局啟動應變機制
磁磚雨成為另類行人地獄，近日又逢低溫天氣，新北工務局表示，就怕磁磚因熱脹冷縮再掉落，已經啟動防寒應變機制，透過近萬人群組通知各社區管委會加強巡查；上個月三重才有磁磚掉落事件，底下車輛遭砸多處凹洞。專家建議，民眾在地震、寒流後應避免走在老舊建物下方。
最近天冷，老舊房屋磁磚熱漲冷縮，出現天將磁磚雨隱憂，新北工務局使用管理科統計過去五年數據中，2020年166件、2021年260件、2022年187件、2023年313件、2024年354件，而今年12月迄今也至少6件磁磚掉落案件；觀察案件較高年份像去年是碰上寒流、今年則有0403地震，工務局也擔心近期低溫，恐又再有熱漲冷縮致磁磚掉落情況。
工務局公寓大廈管理科長蔡政勳表示，因為天冷已經啟動防寒應變機制，透過近萬人群組通知境內各管委會，提醒居民自主巡查建築物外牆磁磚或者附掛物有無隆起或是鬆脫情形，若有發現情況就可通報市府，會給予協助先請大樓將有問題磁磚敲下，並拉起封鎖線再來做後續處理。
工務局專委、使用管理科長李冠德說明，今年案件數是比較多，但不能確定是不是因為地震關係，不過根據以往經驗，天氣特別讓或特別冷都可能磁磚掉落，除做好應急措施外，也會要求大樓做好修府才能解除列管；他也坦言，有些修復要不少錢，有些大樓會透過「掛網」方式改善，若民眾有問題，工務局也會從法規或實務面給予協助。
李冠德舉例，像今年八月板橋某大樓就發生轉角大片磁磚掉落，好在沒有發生傷亡或損失，而上個月則在三重某大樓有類似情況，這回沒有這麼幸運，有車子遭砸落，板金好幾處凹陷。有民眾也說，若是砸到人，後果恐怕難以想像。
新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，磁磚建材、水泥沙漿的膨脹係數有差異，又在外在大氣環境溫度顯顯著差異情況下，一些老舊外牆就比較可能出現類似狀況，尤其一些可能本來就有潛在瑕疵，管委會這方面應負起相關責任，有發現相關異常，建議尋求專業檢查機構協助。另外，除政府要加強宣導外，也建議民眾在地震、寒流等期間後別走在老舊建物下方，避免相關可能意外。
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