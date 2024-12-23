新北坪林假日市集也搭耶誕風！ 老街嗨辦耶誕音樂派對

耶誕節將至，新北歡樂耶誕城是指標活動，而在郊區的坪林也結合相關元素，昨於周日假日市集企畫變裝踩街活動、耶誕派對等，吸引眾多民眾參與，讓過往冷清的老街呈現與以往不同的氛圍。

坪林區公所表示，為迎接耶誕節，坪林區公所特別在每周日開辦的假日市集裡企劃一場不斷電的耶誕派對，要帶著民眾從早玩到晚，從上午11時開始就有活動，第一場由商圈和良醫藥師本舖合辦的書茶文化藝文饗宴「千人微笑喝茶」的活動，邀請到兩岸知名的書法家楊松壽，在現場揮毫寫春聯，也安排薩克斯風樂手為微笑喝茶的來賓演奏。同一時段中，坪林周日假日市集也有應景的聖誕花環DIY、聖誕餅乾和各種美食胖卡、特色商品30多個攤位。

坪林區長周慶珍表示，活動最令人期待的是下午1時的變裝踩街活動，坪林是百年茶鄉，區民世代種茶，民風純樸，區民的個性比較內斂，從來沒有辦過大型有趣的變裝踩街活動，所以這次特別商請坪林太鼓教練把之前在坪林教過的12位學太鼓的學生集訓，在變裝踩街中領隊。當天也不少民眾自備道具、服裝參加，並挑出最有創意的變裝民眾致贈得獎的文山包種茶。