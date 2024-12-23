新北三峽閒置的車站用地變身「草地公園」

新北市三峽北大特區的「草地公園」經過全面改造後開放民眾使用。新北市政府新工處將原閒置的車站用地變身為以綠美化為主軸的自然景觀公園，結合景觀與休憩設施營造友善步行空間，改善面積近5,000平方公尺。

工務局長馮兆麟表示，三峽北大特區「草地公園」位於三峽區學成路及大義路交叉口，過去附近遇雨積水問題頻繁，為改善民眾休憩品質及提升休閒需求，新工處從9月啟動公園改善工程，工程總經費約1,300萬元，改造過程中不僅保留既有喬木，還增設林蔭休憩區、體健區及草坪植栽區，讓民眾無論是休閒放鬆還是運動健身，都能享受綠意盎然的休憩空間。

新工處長簡必琦說明，考量周邊為高密度住宅區，園區規劃以景觀與休憩氛圍為核心，新增三組體健設施、一組搖搖椅及多座抿石子座椅，滿足民眾多元的休閒需求，同時為改善周遭人行道積水問題，重新規劃公園排水系統，並採用噴花地坪設計，與周邊公車站牌及YouBike微笑單車租借站銜接，為民眾提供便捷舒適的步行環境。此外，保留原有櫻花樹與草坪點綴，營造四季皆宜的自然景觀，公園改善後將成為居民日常活動與休憩放鬆的理想場所，為三峽北大特區注入更多綠意與活力。

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