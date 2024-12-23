新北貢寮海洋復育園區 近距離觀察九孔寶寶

照片取自新北市政府

【聚傳媒特約記者陳欣如報導】隨著冬天來臨，東北角海岸的貢寮鮑正值採收季節，位於新北市貢寮區的海洋資源復育園區正培養著來年準備復育放流的九孔鮑，新北市漁業處歡迎大家預約新北市海洋資源復育園區的海洋教育導覽行程，經由專業導覽人員帶領，一起近距離接觸及觀察九孔寶寶，並親身了解海洋生物復育的重要性。

漁業處表示，貢寮區位於新北市的東北角，以其壯麗的海岸線和豐富的海洋資源聞名，不僅是旅遊勝地，也是臺灣九孔鮑產業養殖重鎮。海洋資源復育園區每年11月初時，工作人員會開始進行復育九孔工作，將九孔育苗池架設浪板，讓浪板上長滿微細藻類，並透過溫度變化刺激九孔取得受精卵，再將受精卵灑入育苗池中。受精孵化後的九孔寶寶初始為浮游期，經過2-5天後便附著於育苗池內浪板上，此時拿起浪板就可看見一顆顆九孔寶寶，牠們在浪板上透過攝食微細藻(矽藻)成長，只有這個時間點才能近距離觀察九孔寶寶在浪板上攝食緩慢爬行，歡迎大家到海洋資源復育園區親自觀察，園區設有海洋生物觀察池，展示東北角潮間帶常見海洋生物，認識東北角特有的九孔、魚類、珊瑚等海洋生物，不妨帶著家人及小寶貝們來趟有趣生態旅遊。

新北市漁業處指出，新北市持續以聯合國永續發展目標-SDGs14永續海洋為目標，與國立臺灣海洋大學合作共組復育團隊，復育九孔、紫海膽、花枝、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛等在地海洋生物，將海洋資源復育園區打造為海洋生物復育基地，讓漁業資源能夠永續發展，而為了將新北市海洋復育的成果分享給更多民眾，今年更與桃園Xpark水族館攜手合作展示東北角海域復育成果(包含珊瑚、九孔、紫海膽)。

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