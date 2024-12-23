北市設「交通友善、行人優先」專區 交通局重新調體質

為了打造行人交通友善空間，台北市交通局今年完成2座「交通友善區」，替巷弄鄰里把脈，重新打造成以行人優先的空間，目前有19個里提出參與意願、10個里規畫。同時，依照內政部交通安全細則，設計出「行人優先區」，逐步提升行人安全。

交通局主祕劉嘉祐說明，「交通友善區」是有鑒於北市各地的巷弄內車速快、鄰接主幹道巷道車輛多，以及停車管理問題，所以參照國外等經驗首創，主要是利用彎曲道路、縮減車道寬度等措施，重新調整體質。

劉嘉祐說，經過第一座大安區大學里施作後，行人步行面積增加690.06平方公尺，也收納停車空間還路於民，交通事故件數確實比同期降低22％，整體滿意度88.6％。

劉嘉祐說，近期第二座也在師範大學的龍泉里完工，目前在師大路的另一側古莊里、師大路南側的古風里規畫。已有19個里提出參與意願、10個里規劃中、3個里施工當中。

對此，台北市議員徐弘庭認為，推行「交通友善區」確實需要有一定居民共識，以大學里為例，居民多為退休教授，相信交通專業評估，加上了解這是試辦計畫，若有不足也不會有過大反應，但要將此經驗完全複製在台北市，恐要花些時間。

徐弘庭提到，其中交通友善衝擊最大勢必為機車及自行車族，現行多半在大學周遭鄰里施作，但是計畫面向較少詢問到大學生的意見，建議未來要廣納受眾意見，提升計畫完善程度。

另外，針對「行人優先區」設置，劉嘉祐說明，內政部在10月1日修正行人交通安全設施細則上路後，率先在信義區嘉興里嘗試施作，「行人優先區」顧名思義只要在路段內，行人都能自在行走，車速必須要速限於20，並且不能鳴按喇叭。

交通局長謝銘鴻補充，行人優先區也率先嘗試瀝青減速丘，能夠比以前塑膠、容易龜裂的減速丘耐久，汽車行經時也不會發出噪音。

已推行的通學巷也擴大成通學區，並於民權國小周遭的民權東路四段、新中街、富錦街和三民路施行，劉嘉祐說明，民權東路口做行人庇護島、行穿線退縮，部分道路也採行穿線彩繪標記，並從速限50降低至30，守護學童、行人安全。