航道淤積…漁船進退不得 船長：清淤做一半 等於做白工

新北市金山區磺港漁港今晨有漁船出港時，因港嘴水域淤積泥沙導致擱淺。嚴姓船長說，航道淤積是老問題，今年因為風災情況更嚴重。過去政府因經費問題，只清一半跟沒清一樣，是在浪費錢，希望一次清乾淨，讓漁民安心作業。

磺港漁民說，前陣子颱風外圍環流帶來大雨，山上土石隨磺溪溪水沖刷入海後，又被東北季風的海浪帶到港嘴處水域，淤積情況比往年嚴重，從12月16日到今天共8天，竟然已造成6艘漁船擱淺。前5艘都得熬到漲潮才脫困，其中有1艘設備受損。

漁發66號嚴姓船長和6名漁工今晨趁漲潮時出港，未料仍在港嘴處擱淺，船上7人都平安。意外發生後，漁工拉兩條繩索套住堤防外的消波塊，以防萬一，並期待下午再次漲潮時能自行脫困。

嚴姓船長表示，磺港漁港每年都會發生幾次漁船擱淺意外，今年因為風災最嚴重。要解決問題就是要一次把航道的泥沙全部清乾淨，像過去只清一半，留一半，有挖沙跟沒挖沙一樣。每次都說經費不夠，只能挖一半，結果等於白做，錢都浪費掉了。

新北市議員張錦豪表示，市府漁業處今年已經在磺港漁船清淤3次，共約花費450萬，但都是治標不治本，讓漁船擱淺問題不斷發生。他要求市府和金山區漁會就海域、磺溪及附近河床，規畫系統性的解決方案，而非有漁船出現問題，就做簡單的「治療」，治標不治本，浪費人民的納稅錢。