新北歡樂耶誕城倒數最後衝刺 周末挖寶市集及童話派對

耶誕節將至，2024新北歡樂耶誕城也倒數，新北觀旅局表示，開城至今吸大批人潮前來，網路話題不斷，接下來展期最後倒數，周末除有環保局挖寶二手公益活動，府中商圈也有「魔幻耶誕童話派對」精選市集及魔幻主題表演，一同迎接2025。

觀旅局指出，今年主題「魔幻之城」在新北市市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等四大燈區以華麗燈飾營造奇幻氛圍，更連續舉辦豐富趣味的魔幻系列活動，在各大社群平台創下超高討論度。據「網路溫度計DailyView」透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統，「新北歡樂耶誕城」獲得超過1萬6000筆討論，成為2024必訪耶誕樹造景網路聲量第一名，從創新變裝耶誕樹、8層樓高LED城堡主秀、機械動態燈組及環場沉浸式體驗到含金量超高的魔幻巨星耶誕演唱會等活動內容，帶給民眾無限驚喜，更屢獲國內外媒體報導。