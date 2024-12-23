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柯文哲案燒向第一魚果？ 藍綠議員：調查、改建要同步

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
第一魚果市場改建。本報資料照片
第一魚果市場改建。本報資料照片

廉檢調偵辦前台北市長柯文哲涉及京華城弊案等，據傳最快本周起訴。外界關注威京旗下中工得標的第一魚果是否也會重啟調查。藍綠議員異口同聲，若有涉司法案件，就該調查，但是地方建設也不能等，調查和改建要同步。

針對第一魚果相關問題，曾在台北市議會要求下進行專案報告，不過兩次報告之後，北市議員認為仍未釋疑。曾提案組成調查小組的民進黨北市議員許淑華今天受訪表示，仍是建議要成立調查小組。

許淑華也說，檢調說不定也會將第一魚果列入司法相關案件，但與此同時議會也要同步啟動調查小組。

在地議員、民進黨北市議員洪婉臻認為，地方建設一定要持續，不過針對柯文哲或市府涉案官員若有涉及法律相關案件，也該調查，才能作為未來市府的借鏡。

國民黨北市議員鍾小平說，畢竟案子同樣牽涉到威京總部集團主席沈慶京，且前台北市副市長彭振聲涉入慎深，覺得有必要加強調查力道。

不過，鍾小平說，身為萬華在地議員，的確很兩難，京華城停工就是停工，但第一魚果是在地期盼的建設、相關業者團體也盼能儘早開工，「但還是得依循法律來走。」

同樣是在地議員的國民黨北市議員郭昭巖認為，如果有弊案疑慮，就要透過調查來還原事實真相，調查後真是弊案，那毋枉毋縱，但改建還是要繼續進行下去，因為第一魚果是全國唯一中央級市場。

郭昭巖說，蔬果來自中南部，具有穩定中南部和北部穩定供銷重要功能。此外，如果工程再延宕也影響攤商生計和地方發展。所以啟動調查之際、市場改建也要同步進行。

另外，工務局表示，第一魚果改建案目前進度正常，農一期約43.16%，在進行鋼構施作。而議會若調查，工務局全力配合。

弊案 議員

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