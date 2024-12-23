雨災後遺症…金山磺港漁港航道淤沙 8天竟害6艘漁船擱淺

新北市金山區磺港漁船1艘漁船今晨出港時，因航道淤沙增加，導致擱淺待援。漁民說，先前颱風外圍環流帶來大雨，磺溪大量泥沙入海後，被風浪沖積到港嘴處，近8天已有6艘出狀況，必須等到漲潮才有機會脫困。

礦港漁港12月16日發生漁船在港嘴擱淺意外，持續到昨天又接連有4艘漁港出現類似狀況，這5艘漁船最後都是趁漲潮時脫困。漁民說，市府漁業處日前有委外疏濬，但受限經費，成效有限。

漁發66號漁船今天清晨趁漲潮時出港，但因為是CT4漁港，噸位較大，仍在港嘴處擱淺。意外發生後，嚴姓船長和船上6名漁工都平安，並由漁工拉兩條繩索，套住堤防外的消波塊，以防萬一。目前海象不佳，難以拖救，只能期待下午再次漲潮時能自行脫困。